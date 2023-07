iOS 17 bèta 4 is uit: dit is er nieuw in de iPhone-update

Apple heeft bèta 4 van iOS 17 uitgebracht. Wij laten zien wat de nieuwe functies en verbeteringen zijn! Daarnaast vertellen we je wanneer iedereen iOS 17 kan installeren!

iOS 17 bèta 4: dit zijn de nieuwe functies

Bijna twee maanden na de eerste versie van iOS 17, heeft Apple nu weer update uitgebracht. In iOS 17 bèta 4 worden verschillende nieuwe functies toegevoegd en zijn er een aantal zaken gefixt. Wij vertellen je wat er nieuw is!

1. Fotostream is nu echt weg

Fotostream was een functie van Apple waarmee foto’s op al je toestellen gesynchroniseerd konden worden. Dat werkte echter alleen voor je nieuwste foto’s en was sowieso onhandig in gebruik. En met de komst van iCloud-foto’s was de functie al helemaal overbodig. Het werd al aangekondigd dat Fotostream zou verdwijnen, en stiekem gebeurde dat al veel eerder. Nu in iOS 17 bèta 4 zijn alle verwijzingen naar Fotostream verdwenen.

2. AirPlay-knop met andere animatie

Als je op de AirPlay-knop in verschillende apps tikt, krijg je een korte animatie te zien. Die heeft Apple nu aangepast. Hij lijkt veel sneller te gaan en is minder speels dan eerst.

Improved AirPlay picker animation in beta 4 pic.twitter.com/B0aS3r5Axz — Hidde Collee (@hiddecollee7) July 25, 2023

3. AirDrop finetunen

Dankzij NameDrop kun je twee iPhones nu gewoon dichter bij elkaar houden om een AirDrop-overdracht te starten. Meestal handig, onder bepaalde omstandigheden een beetje awkward. In de Instellingen is de functie nu te deactiveren. Gelukkig.

4. Apps in berichten zijn nu mooier

De apps in Berichten krijgen een uitgebreide update in iOS 17. In bèta 4 heeft Apple alvast de icoontjes nog een opfrisbeurt gegeven. Deze hebben nu een frissere vormgeving. Daarnaast heeft Apple het lay-out aangepast, voor een moderner uiterlijk.

5. Dikker lettertype op je vergrendelscherm

Voor het vergrendelscherm had je sinds bèta 3 de mogelijkheid om een ultradun lettertype voor de klok te gebruiken. Was je daar fan van? Dan heb je pech, want Apple vond dat blijkbaar een tikkeltje te dun. Het font is nu iets dikker geworden.

Dit is wanneer iedereen iOS 17 kan installeren

Apple brengt iOS 17 kort na de presentatie van de nieuwe reeks iPhones uit. Dit jaar presenteert Apple de iPhone 15-serie, die opnieuw uit vier telefoons bestaat. Meestal moet je ongeveer een week wachten tot na de presentatie van iPhones voordat de nieuwe iOS-versie beschikbaar is.

Doorgaans wordt de nieuwe iPhone op de tweede dinsdag van september gepresenteerd. Waarschijnlijk worden dit jaar de nieuwe iPhones op 12 september 2023 gepresenteerd. Op de maandag, een week later, zal iOS 17 dan naar verwachting op 18 september 2023 beschikbaar zijn.

Heb je geen zin om te wachten en wil je iOS 17 bèta 2 nu al installeren? Dat kan! In onderstaand artikel lees je precies hoe je iOS 17 nu al op je iPhone kan zetten.

