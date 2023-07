iOS 17 bèta 3 is uit: dit is er nieuw in de iPhone-update

Er is een nieuwe update voor de iPhone verschenen. Apple heeft namelijk bèta 3 van iOS 17 uitgebracht. Wat is er nieuw?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is er nieuwe in iOS 17 bèta 3?

De nieuwste versie van iOS 17 brengt weer een paar vernieuwingen met zich mee voor je iPhone. Op dit moment is bèta 3 van iOS 17 alleen beschikbaar voor ontwikkelaars. Maar iedereen kan deze update van iOS 17 nu al installeren.

1. Verwijderde foto’s

Wanneer je in de Foto’s-app kijkt, zie je onderaan een map ‘Recent verwijderd’. Hier vind je alle foto’s die je onlangs hebt weggegooid. Verwijderde foto’s blijven een maand hier staan, voordat ze voor altijd weggegooid worden.

Apple heeft deze map in de Foto’s-app iets aangepast in bèta 3 van iOS 17. Nu vind je onderaan een knop met drie puntjes, waar je de opties ‘Zet alles terug’ en ‘Verwijder alle’ kunt vinden. Dit waren eerst nog afzonderlijke opties in de vorige versie van iOS 17.

2. Gemoedstoestand heeft kleine verbeteringen

Apple heeft in iOS 17 een nieuwe functie in de app Gezondheid gestopt. Dit is de functie Gemoedstoestand. Hiermee kun je een emotie of stemming vastleggen. Apple probeert je daarmee een manier te geven om je algemene mentale welzijn in kaart te brengen.

De optie heeft in bèta 3 van iOS 17 een kleine update gekregen. Zo is vooral het uiterlijk onder handen genomen. De kleuren voor de verschillende emoties zijn aangepast. Daarnaast krijgt de achtergrond en de knoppen de kleur van de gemoedstoestand die je kiest.

3. Credits in Apple Music

Je hebt in de nieuwe bèta nu de optie om in Apple Music de credits van een liedje te bekijken. Dat doe je door op de drie puntjes te tikken wanneer een liedje wordt afgespeeld. Vervolgens zie je bovenaan de nieuwe optie staan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer je voor de eerste keer de Woning-app start krijg je een overzicht te zien met alle nieuwe functies. Zo is onder andere de interface aangepast en zijn er widgets toegevoegd. Ook leuk: heb je lampen waarbij je de kleur van het licht kunt aanpassen in de Woning-app? Daar zijn nieuwe opties voor toegevoegd die het nog makkelijker maken om de kleuren te wijzigen.

Wanneer komt de publieke bèta van iOS 17

De bèta van iOS 17 voor ontwikkelaars is nu al een maand uit. Meestal komt de publieke bèta rond deze tijd beschikbaar. Apple heeft zelf ook aangegeven dat de publieke bèta in juli gaat komen. Het kan dus ieder moment gebeuren!

Meer over iOS 17