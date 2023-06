iOS 17 bèta 2 is verschenen: dit is er nieuw in de iPhone-update

Apple heeft bèta 2 van iOS 17 uitgebracht. Wij laten zien wat de nieuwe functies en verbeteringen zijn! Daarnaast vertellen we je wanneer iedereen iOS 17 kan installeren!

iOS 17 bèta 2: dit zijn de nieuwe functies

Vlak nadat de eerste versie van iOS 17 is verschenen, heeft Apple alweer een update uitgebracht. In iOS 17 bèta 2 worden verschillende nieuwe functies toegevoegd en zijn er een aantal zaken gefixt. Wij vertellen je wat er nieuw is!

Stiekem is dit niet helemaal een nieuwe feature, maar het update-scherm toont nu méér informatie over het installeren van bèta-versies. Zo krijg je onder andere meer details te zien over het bèta-programma en het maken van een back-up.

2. Locatie-instellingen heeft nieuwe opties

De locatievoorzieningen hebben er een paar opties erbij gekregen. Zo heb je nu de optie om de instelling ‘Microlocation’ aan of uit te zetten. Apple geeft echter geen informatie waar deze functie voor gebruikt wordt.

Om deze instelling aan te passen klik je op ‘Instellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen’. Vervolgens scrol je helemaal naar onderen en tik je op ‘Systeem’.

3. Tips bij verschillende apps

Verschillende officiële apps van Apple geven nu kleine tips. Zo krijg je bij het delen van contacten met AirDrop (en NameDrop) een klein venstertje te zien dat uitleg geeft over de functie.

4. Apple Music crossfade

Crossfade is een nieuwe functie van Apple Music waarmee je muzieknummers in elkaar kunt laten overlopen. Het vervelende was dat de optie in de eerste bèta van iOS 17 de app liet crashen. In deze nieuwe versie werkt alles naar behoren.

Daarnaast zit in bèta 2 van iOS 17 nu ook een optie om de lengte van de crossfade aan te passen. Je hebt hier de keuze tussen 1 seconde en 12 seconden.

5. Stand-by notificaties

De nieuwe functie Stand-by heeft nu al een extra feature gekregen. Je kunt nu notificaties uitzetten. Wanneer je de notificaties uitzet, krijg je nog wel ‘kritieke’ berichten te zien.

Met Stand-by

Wanneer je de iPhone tijdens het laden op zijn zijkant zet, krijg je nu een nieuw scherm met apps en opties te zien. Je iPhone wordt daarmee in een soort persoonlijke hub.

Met Stand-by kun je de iPhone als een soort wekker horizontaal naast je bed gebruiken en verschillende widgets laten zien.

6. Apple Music widget heeft meer opties

De widget voor Apple Music is er nu in meer groottes en afmetingen. Zo kun je zelf kiezen welke versie je op je iPhone wilt zetten.

7. Meer kleine aanpassingen

Natuurlijk zitten er nog meer nieuwe functies in iOS 17 bèta 2. Maar in de bovenstaande lijst staan de belangrijkste veranderingen die Apple heeft doorgevoerd. Waarschijnlijk zullen daar voor de officiële release nog een heleboel extra functies bij komen.

Dit is wanneer iedereen iOS 17 kan installeren

Apple brengt iOS 17 kort na de presentatie van de nieuwe reeks iPhones uit. Dit jaar presenteert Apple de iPhone 15-serie, die opnieuw uit vier telefoons bestaat. Meestal moet je ongeveer een week wachten tot na de presentatie van iPhones voordat de nieuwe iOS-versie beschikbaar is.

Doorgaans wordt de nieuwe iPhone op de tweede dinsdag van september gepresenteerd. Waarschijnlijk worden dit jaar de nieuwe iPhones op 12 september 2023 gepresenteerd. Op de maandag, een week later, zal iOS 17 dan naar verwachting op 18 september 2023 beschikbaar zijn.

Heb je geen zin om te wachten en wil je iOS 17 bèta 2 nu al installeren? Dat kan! In onderstaand artikel lees je precies hoe je iOS 17 nu al op je iPhone kan zetten.

Lees meer: iOS 17-bèta installeren – zo heb jij de nieuwe functies nu al