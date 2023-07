iOS 17 verklapt: dit kun je straks met de nieuwe actieknop

De iPhone 15 krijgt een compleet nieuwe actieknop en iOS 17 verklapt nu mogelijk al de functies van de knop. Dit kun je straks met de actieknop!

iPhone 15 krijgt compleet nieuwe knop

Over een aantal weken presenteert Apple de iPhone 15 en de telefoon krijgt naar verluidt een nieuwe actieknop. Deze knop komt dan in plaats van de mute-knop, die we al jaren terugvinden aan de zijkant van de iPhone. De iPhone 15 is overigens niet het eerste toestel van Apple met een actieknop. De Apple Watch Ultra werd vorig jaar gelanceerd en heeft een soortgelijke knop.

Je kunt bij de iPhone 15 straks zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt. Zo hoef je de iPhone niet meer te ontgrendelen en naar een bepaalde app te gaan. Je voert de actie dan uit met één druk op de knop. De nieuwe testversie van iOS 17 verklapt nu mogelijk al welke functies je kunt uitvoeren met de actieknop. Wij zetten de functies voor je onder elkaar.

iOS 17 verklapt functies van actieknop

Deze week verscheen de vierde testversie van iOS 17, waarmee weer een aantal nieuwe functies en verbeteringen naar je iPhone zijn gekomen. In de testversie van iOS 17 is bovendien een code gevonden, die de functies van de actieknop waarschijnlijk al verklapt. Hierdoor krijgen we een eerste idee van wat er straks mogelijk is met de nieuwe knop.

In de code zijn negen verschillende opties te zien, die toegewezen kunnen worden aan de actieknop. Met deze functies hoef je dus niet meer je iPhone te ontgrendelen en te navigeren naar een bepaalde app. De actie wordt al uitgevoerd door simpelweg op de knop te drukken. Volgens de testversie van iOS 17 zijn dit de negen functies die je kunt koppelen aan de actieknop:

Toegankelijkheid : verschillende toegankelijkheidsfuncties worden geactiveerd, zoals VoiceOver, Zoom en AssistiveTouch

: verschillende toegankelijkheidsfuncties worden geactiveerd, zoals VoiceOver, Zoom en AssistiveTouch Opdrachten : uitvoeren van een shortcut in Opdrachten

: uitvoeren van een shortcut in Opdrachten Stille modus : de iPhone stilhouden, vergelijkbaar met de huidige mute -knop

: de iPhone stilhouden, vergelijkbaar met de huidige -knop Camera : openen van de Camera-app en het maken van een foto of video

: openen van de Camera-app en het maken van een foto of video Zaklamp : aan- en uitzetten van de zaklamp

: aan- en uitzetten van de zaklamp Focus : in- en uitschakelen van Focus

: in- en uitschakelen van Focus Vergrootglas : in- en uitzoomen met het vergrootglas

: in- en uitzoomen met het vergrootglas Vertalen : vertalen van een gesprek of tekst

: vertalen van een gesprek of tekst Spraakberichten: opnemen van gesproken berichten

Meer nieuws over de volgende iPhone

Je bepaalt straks dus zelf welke functie je verbindt aan de actieknop. Het is de verwachting dat je één optie kunt kiezen, het is dan niet mogelijk om meerdere functies aan de knop toe te wijzen. De kans bestaat overigens dat je straks de keuze hebt uit nóg meer functies voor de actieknop, want dit is nog een testversie van iOS 17. In de definitieve versie kunnen er dus meer opties toegevoegd worden.

Ben je enthousiast over de nieuwe actieknop en wil jij meer weten over de iPhone 15 en iOS 17? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet. Lees hier welke nieuwe functies met iOS 17 naar je iPhone komen en of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken.

