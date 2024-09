Apple brengt iOS 17.7 en iPadOS 17.7 uit (voor deze toestellen)

Naast iOS 18 en iPadOS 18 heeft Apple ook iOS 17.7 en iPadOS 17.7 uitgebracht. Voor welke toestellen zijn deze updates bedoeld? Dit moet je weten.

iOS 17.7 beschikbaar

Apple heeft op maandag 16 september maar liefst tien updates uitgebracht, waaronder iOS 18 én iOS 17.7. Dit jaar is iOS 18 de grootste iPhone-update, waarmee er een aantal nieuwe functies naar de smartphone komt. Voor de iPad is iPadOS 18 dé update van 2024, maar is ook iPadOS 17.7 beschikbaar. Welke update moet je installeren? En voor welke apparaten zijn de softwareversies? Zij zetten ze voor je onder elkaar.

Voor de iPhone: iOS 17.7

Voor de iPhone is naast iOS 18 ook iOS 17.7 verschenen. De update is bedoeld voor gebruikers die nog niet over willen stappen naar iOS 18. Vaak werken de nieuwe functies in een nieuwe iOS-versie nog niet helemaal naar behoren. Apple test alle features uitvoerig, maar een aantal softwarefouten wordt er pas uitgefilterd met iOS 18.0.1 of later. Ook worden dan belangrijke verbeteringen doorgevoerd.

Wil je deze softwarefouten vermijden? Dan raden we je aan om iOS 17.7 te installeren. Je weet dan zeker dat de beveiliging van je iPhone op orde blijft, maar krijgt nog geen nieuwe functies. Zo bepaal je zelf wanneer je iOS 18 wel installeert op je smartphone. Je vindt beide updates bij de instellingen van je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update’. Goed om te weten: je hoeft iOS 17.7 niet te installeren, je kunt ook direct overstappen naar iOS 18. De updates zijn beschikbaar voor de iPhone XS en nieuwer.

Voor de iPad: iPadOS 17.7

Apple heeft bij de iPad soortgelijke updates uitgebracht. Met iPadOS 18 komt de rekenmachine naar de iPad, wordt de Notities-app verbeterd en kun je het beginscherm personaliseren. Een aantal van deze functies zien we ook terug in iOS 18. Waar iPhone-gebruikers iOS 17.7 kunnen installeren, is dat voor iPad-gebruikers natuurlijk iPadOS 17.7. In deze update worden eveneens alleen beveiligingsupdates doorgevoerd. De softwareversie is beschikbaar voor:

iPad Pro 13 inch;

iPad Pro 12,9 inch (tweede generatie en nieuwer);

iPad Pro 10,5 inch;

iPad Pro 11 inch (eerste generatie en nieuwer);

iPad Air (derde generatie en nieuwer);

iPad (zesde generatie en nieuwer);

iPad mini (vijfde generatie en nieuwer).

Bij de iPad geldt hetzelfde als bij de iPhone: je moet iPadOS 17.7 vooral installeren als je eventuele softwarefouten van iPadOS 18 wilt vermijden. Met iPadOS 18.0.1 lost Apple belangrijke problemen op en worden verbeteringen doorgevoerd. Ben je van plan om op die update te wachten? Download iPadOS 17.7 dan wel, zodat de beveiliging van je iPad weer is bijgewerkt. Ook bij de iPad hoef je iPadOS 17.7 niet te installeren om iPadOS 18 te downloaden.

Meer over iOS 18 en iPadOS 18

Sla je iOS 17.7 en iPadOS 17.7 over? Dan krijg je er met iOS 18 en iPadOS 18 veel features bij. Bij zowel de iPad als de iPhone is de vormgeving van het bedieningspaneel aangepast. Je bepaalt nu zelf welke regelaars je toevoegt en waar je ze plaatst. Daar heb je veel meer ruimte voor, want Apple heeft het bedieningspaneel uitgebreid met meerdere vensters.

De vormgeving van het beginscherm is eveneens veranderd. Je kiest bij iOS 18 en iPadOS 18 zelf waar je apps plaatst en welke kleuren de applicaties hebben. Ook krijgen de symbolen van de apps een donkere modus, die je automatisch in kunt stellen. Ga je na iOS 17.7 en iPadOS 17.7 toch updaten naar iOS 18 of iPadOS 18? Of heb je de nieuwste software al geïnstalleerd? Lees dan hier alles over de nieuwe functies voor de iPhone en de iPad!