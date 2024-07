Update naar iOS 17.6 komt er héél snel aan – dit is er nieuw

De update naar iOS 17.6 komt binnenkort beschikbaar voor je iPhone. Maar zitten er ook nieuwe functies in? Wij vertellen het je!

iOS 17.6 komt er héél snel aan – dit is er nieuw

Apple legt op dit moment de laatste hand aan de update naar iOS 17.6. Jammer genoeg hadden de verschillende bèta-versies van iOS 17.6 niet echt veel nieuwe functies en werden er vooral een heleboel zaken gefixt. Daarom verwachten we in de uiteindelijke release ook niet heel veel nieuws.

Waarschijnlijk bestaat de update naar iOS 17.6 vooral uit bugfixes en software-updates. Dat maakt het echter niet minder belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren.

Het gerucht dat de release van iOS 17.6 niet lang meer op zich laat wachten komt van een privé-account op social media. 9To5Mac geeft verder geen details welk account dit is, maar volgens de website heeft het account op socials al vaker dit soort geruchten naar buiten gebracht.

De bètatest van iOS 17.6 begon vlak nadat Apple de eerste developer bèta van iOS 18 had uitgebracht. Tot nu toe lijkt het er zelfs op dat de enige echte nieuwe functie de ‘Catch up’-feature is in de Apple TV-app. Deze functie is specifiek voor bezitters van de MLS Season Pass. Hiermee worden een aantal hoogtepunten van de wedstrijd getoond als je te laat was met inschakelen. Je bent dan meteen op de hoogte van de wedstrijd!

Nu de release van iOS 18 er ook vrij snel aan zit te komen, komen er nog maar weinig updates voor iOS 17. De update naar iOS 18 komt in september beschikbaar voor iPhone XS/XR en nieuwer.

iOS 18 kun je nu al installeren

De publieke bèta van iOS 18 is al verschenen en je kunt nu al de nieuwste update uitproberen. Dus heb je genoeg van iOS 17? En wil je met de nieuwe functies van iOS 18 aan de slag? Dan kan dat nu heel makkelijk. Houd er dan wel rekening mee dat er nog bugs en andere softwarefouten in kunnen zitten. Om de publieke bèta van iOS 18 te installeren moet je het stappenplan volgen in onderstaand artikel.

Lees meer: iOS 18 – de publieke bèta nu op je iPhone installeren

