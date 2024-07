iOS 17.6 bèta 3 is uit – welke veranderingen komen naar de iPhone?

Apple heeft de derde publieke testversie van iOS 17.6 uitgebracht, maar komen er nog wel nieuwe functies naar de iPhone? Dit moet je weten over iOS 17.6 bèta 3.

iOS 17.6 bèta 3

Ontwikkelaars kunnen al aan de slag met de eerste testversies van iOS 18, maar Apple werkt ondertussen ook nog aan een update voor iOS 17. De derde bèta van iOS 17.6 is nu beschikbaar voor de iPhone. Het gaat om een publieke testversie, dus iedereen kan de update installeren. Je vindt de bèta bij de instellingen van je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update > Bèta-updates’.

Het is zo goed als zeker dat iOS 17.6 de laatste versie van iOS 17 is, voordat Apple iOS 18 uitbrengt. Er komen daarom geen nieuwe functies naar je iPhone met de nieuwe update. Ook in iOS 17.6 bèta 3 zijn geen nieuwe features opgedoken. Apple voert vooral verbeteringen door in de update, maar daar merk je als gebruiker weinig van. Voor nieuwe functies moeten we nog even wachten, die komen met iOS 18 naar je iPhone.

Veel nieuwe functies in aantocht

Waar er met iOS 17.6 bèta 3 dus vrijwel geen veranderingen naar je iPhone komen, is dat bij iOS 18 wél het geval. Het gaat zelfs om de grootste update voor de iPhone in jaren. Met Apple Intelligence introduceert Apple veel features die werken met kustmatige intelligentie. Bij iedere app heb je toegang tot een handige schrijfhulp en teksten opstellen wordt veel gemakkelijker door de integratie van ChatGPT op je iPhone.

Daarnaast krijg je als gebruiker meer vrijheid bij het indelen van het beginscherm en Bedieningspaneel van de iPhone. Je bepaalt zelf welke regelaars je toevoegt aan het Bedieningspaneel en op welke plek deze staan. Bij het beginscherm kun je alle symbolen van apps een andere kleur geven en hoeven applicaties niet meer naast elkaar te staan. Deze functies zien we helaas nog niet terug in iOS 17.6 bèta 3.

Release van iOS 17.6

Het is weinig verrassend dat nieuwe functies ontbreken in iOS 17.6, want alle aangekondigde features van iOS 17 zijn inmiddels beschikbaar. Apple bracht met iOS 17 NameDrop, Dagboek en de stand-by modus naar de iPhone. Het is nog onduidelijk wanneer Apple de definitieve versie van iOS 17 uitbrengt, vermoedelijk hoeven we daar niet lang meer op te wachten.

Vorig jaar verscheen iOS 16.6 op 24 juli. De kans is groot dat we iOS 17.6 rond dezelfde datum gaan zien dit jaar. Dat moet ook wel, want niet lang daarna volgt iOS 18. De grootste iPhone-update in jaren verschijnt in september, als Apple ook de iPhone 16 aankondigt. Wil je nu alvast meer weten over iOS 18? Lees dan hier welke veranderingen er met de nieuwe generatie van iOS naar je iPhone komen!

