iOS 17.6 bèta 2 is uit, maar is er ook iets nieuws?

Apple heeft een nieuwe update voor de iPhone uitgebracht. Maar wat is er veranderd in iOS 17.6 bèta 2? En zitten er überhaupt nieuwe functies in?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.6 bèta 2 is uit: dit is er nieuw

We kunnen kort zijn: het lijkt erop dat Apple geen nieuwe functies in de bèta 2 van iOS 17.6 heeft uitgebracht. Waarschijnlijk bevat de update voornamelijk bugfixes en een aantal software-updates.

Het is ook niet zo heel vreemd, want alle functies die Apple heeft aangekondigd voor iOS 17 zijn inmiddels geïmplementeerd. In de eerste bèta van iOS 17.6 waren ook al geen nieuwe functies te vinden. De nieuwe functies NameDrop, Dagboek en de stand-by modus zijn allemaal al aanwezig.

Apple geeft in de beschrijving van iOS 17.6 bèta 2 geen verdere toelichting wat er nieuw is. Het is daarom deze keer een kleine update. Voor nieuwe functies moet je dus bij de volgende versie van het besturingssysteem zijn (iOS 18).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is wanneer iOS 18 komt

Waarschijnlijk is iOS 17.6 (bèta 2) de laatste release van iOS 17. Daarna is het de beurt aan iOS 18. Jammer genoeg laat deze versie van het besturingssysteem nog even op zich wachten. Apple brengt de update pas in september uit. Dan verschijnen ook macOS Sequoia en watchOS 11. Er is inmiddels al wel een bèta van iOS 18 uitgekomen die je kunt installeren, maar de uiteindelijke release is pas tijdens de keynote in september.

Daarnaast moet je sowieso langer wachten op belangrijke functies als Apple Intelligence, want Apple brengt deze features pas volgend jaar naar Europa. In latere testversies van iOS 18 voegt Apple waarschijnlijk kleinere nieuwe functies en veranderingen door. Wil je weten welke veranderingen er naar je iPhone komen met iOS 18? Lees dan hier alles over de grootste iPhone-update ooit!

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? En zo snel mogelijk weten wanneer er weer een update voor je iPhone is? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!