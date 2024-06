iOS 17.6 bèta 1 is uit: dit is wanneer de update naar je iPhone komt

Apple heeft de eerste testversie uitgebracht van iOS 17.6! Deze nieuwe functies komen er met iOS 17.6 bèta 1 naar je iPhone.

iOS 17.6 bèta 1

Er is een nieuwe testversie van iOS beschikbaar voor je iPhone! Apple heeft iOS 17.6 bèta 1 uitgebracht voor ontwikkelaars. Dat betekent dat Apple op dit moment twee nieuwe softwareversies aan het testen is, want iOS 18 bèta 1 is sinds de WWDC beschikbaar. Heb je een speciaal ontwikkelaarsaccount bij Apple? Dan kun je slechts één van de twee bèta’s op je iPhone installeren.

Het is nog onduidelijk welke veranderingen er naar je iPhone komen met de update. Dit is de laatste tussentijdse update van iOS 17, voordat Apple de definitieve versie van iOS 18 uitbrengt. Alle functies die Apple heeft aangekondigd voor iOS 17 zijn inmiddels uitgebracht. Zo kwamen NameDrop, Dagboek en de nieuwe stand-by modus allemaal naar je iPhone met deze generatie van iOS. Het is daarom de verwachting dat iOS 17.6 bèta 1 geen nieuwe functies brengt.

Release van iOS 17.6

Apple gebruikt de nieuwe testversie waarschijnlijk om verbeteringen door te voeren in iOS 17.6. Het wordt daarom een kleine update, voor nieuwe functies moeten we wachten op de definitieve versie van iOS 18. Bij iOS 16.6 voerde Apple in 2023 ook voornamelijk bugfixes door, waarvan later pas bekend werd welke verbeteringen dat precies waren. Apple geeft in de beschrijving van iOS 17.6 bèta 1 geen verdere toelichting.

We hoeven vermoedelijk niet lang te wachten op de officiële release van iOS 17.6. Vorig jaar verscheen iOS 16.6 op 24 juli. De kans is groot dat we iOS 17.6 rond dezelfde datum gaan zien dit jaar. Dat moet ook wel, want niet lang daarna volgt iOS 18. Het is overigens goed mogelijk dat we hierna nóg een tussentijdse update krijgen, zo bracht Apple in 2023 ook nog iOS 16.6.1 uit in september. Dit doet het bedrijf alleen om grote softwareproblemen direct op te lossen.

iOS 18 al aangekondigd

Met iOS 17.6 bèta 1 komen er dus geen grote veranderingen naar je iPhone. Het is niet de verwachting dat latere testversies wel nieuwe functies bevatten. Dat is niet gek, want Apple heeft iOS 18 al aangekondigd op de WWDC 2024. Het wordt de grootste update voor je iPhone ooit door de introductie van Apple Intelligence. In iOS 18 wordt voor het eerst grootschalig ingezet op kunstmatige intelligentie.

Helaas beschikt iOS 17.6 bèta 1 nog niet over Apple Intelligence, daarvoor moeten we wachten op iOS 18. Andere functies die met de grote iOS-update van het jaar naar je iPhone komen zijn een nieuwe interface voor Mail en Foto’s, een vernieuwd Bedieningspaneel en Genmoji. Wil je meer weten over iOS 18? Lees dan hier alles over de grootste iPhone-update in jaren!

