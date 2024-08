iOS 17.6.1 lost belangrijk probleem op – installeer de update snel

Apple heeft iOS 17.6.1 uitgebracht! Het is belangrijk om de update meteen te installeren, want er wordt een groot softwareprobleem opgelost. Dit moet je weten.

Apple brengt iOS 17.6.1 uit

Er is een nieuwe update beschikbaar voor je iPhone! Vorige week verscheen iOS 17.6, waarin Apple geen nieuwe functies meer heeft geïntroduceerd. Ook in iOS 17.6.1 worden er geen nieuwe features toegevoegd aan de iPhone, maar er wordt wel een belangrijk softwareprobleem opgelost. Bij een aantal gebruikers werkte ‘Geavanceerde gegevensbescherming’ namelijk niet naar behoren.

In 2022 voegde Apple Geavanceerde gegevensbescherming toe aan iCloud Plus. Met de functie worden je gegevens in iCloud beschermd met end-to-end encryptie. Dit moet ervoor zorgen dat je informatie in iCloud alleen kan worden ontsleuteld op vertrouwde apparaten. Zo zijn je notities, foto’s en Apple Wallet ook beschermd bij een datalek in de iCloud. In iOS 17.6.1 lost Apple problemen op die ontstonden bij het in- of uitschakelen van de Geavanceerde gegevensbescherming.

Geavanceerde gegevensbescherming werkt niet

Na het installeren van iOS 17.6 was het bij een aantal gebruikers niet meer mogelijk om Geavanceerde gegevensbescherming aan of uit te zetten. Deze gebruikers kregen bij het in- of uitschakelen van de functie een foutmelding. Bij de instellingen van de iPhone was zichtbaar dat Geavanceerde gegevensbescherming niet actief was, maar dit was niet altijd correct. Vanaf iOS 17.6.1 is dit probleem verholpen op de iPhone.

Apple benadrukt dat alle getroffen gebruikers door de foutmelding op de hoogte zijn van het softwareprobleem. Heb je geen melding gekregen, maar gebruik je de functie wel? Dan heb je geen last gehad van de fout in de software. Na het installeren van iOS 17.6.1 verschijnt bij alle iPhones die te maken hadden met het probleem een melding. Daarin wordt aan gebruikers gevraagd om de instellingen van Geavanceerde gegevensbescherming nog eens te controleren en eventueel aan te passen.

Installeren van iOS 17.6.1

Apple heeft iOS 17.6.1 uitgebracht voor alle gebruikers, dus je kunt je iPhone nu al bijwerken. Ga daarvoor naar de instellingen van het toestel en tik op ‘Algemeen > Software-update > Werk nu bij’. Ben je nu niet in de gelegenheid om je telefoon te updaten? Kies dan voor ‘Werk vannacht bij’, zodat je iPhone ‘s nachts automatisch bijwerkt.

Het is aan te raden om de update zo snel mogelijk te installeren, want het gaat om een belangrijke fout in de software. Zeker als je iCloud Plus gebruikt is het verstandig om snel bij te werken naar iOS 17.6.1. Heb je de publieke testversie van iOS 18 al geïnstalleerd? Dan is het niet mogelijk om iOS 17.6.1 te installeren. Ben je benieuwd welke functies er volgende maand met iOS 18 naar je iPhone komen? Lees dan hier welke veranderingen je kunt verwachten!