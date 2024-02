Met iOS 17.4 krijgt je iPhone toffe, nieuwe functies. Jammer genoeg verdwijnt er ook een handige functie met iOS 17.4 en dat alleen in Europa.

iOS 17.4 verwijdert deze handige functie (maar alleen in Europa)

In iOS 17.4 komen er verschillende functies naar je iPhone. Zo kun je apps installeren van andere app stores en kun je dan ook écht browsers van derde partijen gebruiken.

Dat van de browsers is goed nieuws, want zo kun je straks zelf weten welke browser je gebruikt en zit je niet meer vast aan Safari. In de huidige versie van iOS kun je ook andere browser-apps installeren, maar die gebruiken nog steeds onder de motorkap de basis van Safari. Dat is dus straks niet meer het geval.

Deze verandering heeft echter ook een nadeel. Je raakt namelijk ook een handige functie kwijt op je iPhone met de introductie van iOS 17.4. Zo is het straks niet meer mogelijk om webapps te installeren op je iPhone, want die gebruikten onderdelen van Safari. Het is nog niet bekend of Apple straks met een andere oplossing komt.

Een webapp is een applicatie die je via de webbrowser bekijkt en niet geïnstalleerd hoeft te worden op je iPhone (of iPad). De apps haal je direct binnen vanuit Safari op je iPhone. Hiervoor hoef je dus niet naar de App Store te gaan. Het is zelfs mogelijk om hierin notificaties in te stellen, net als een echte app.

Wanneer verschijnt iOS 17.4?

In iOS 17.4 zit er een belangrijke nieuwe functie en dat is het sideloaden. Hiermee kun je alternatieve app stores gaan gebruiken en daar apps uit downloaden. Apple heeft tot 6 maart 2024 om het sideloaden van apps toe te staan in iOS en iPadOS van de EU.

Die functie wordt toegevoegd in iOS 17.4 (en iPadOS 17.4), waardoor Apple maar beperkt de tijd heeft om de update uit te brengen. Dus waarschijnlijk kun je al in maart de nieuwe emoji’s van iOS 17.4 gaan gebruiken.

