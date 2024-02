iOS 17.4: zo ziet het nieuwe keuzemenu voor browsers op je iPhone eruit

Met iOS 17.4 komen er grote veranderingen naar je iPhone, waardoor je de keuze hebt uit veel meer browsers. Zo ziet het keuzemenu voor browsers eruit in iOS 17.4.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grote veranderingen in iOS 17.4

Apple brengt met iOS 17.4 enorme veranderingen naar je iPhone. Je kunt na de update apps installeren die niet in de App Store staan, waardoor je waarschijnlijk de keuze krijgt uit veel meer apps. Daarnaast komen er nieuwe betaalmethoden bij, zodat je straks niet meer afhankelijk bent van Apple Pay of de Wallet-app. Dat is niet het enige dat verandert, want met iOS 17.4 verdwijnen er ook beperkingen voor browsers.

Lees ook: Jouw iPhone verandert compleet: dit gooit Apple in iOS overhoop

Het installeren van andere browsers was al toegestaan op de iPhone, maar de app was altijd een afgezwakte versie van de originele browser. Dat had te maken met het beleid dat Apple voerde. Alle webbrowsers in de App Store moesten namelijk draaien op WebKit. Dit is dezelfde software waar ook Safari op draait, waardoor iedere webbrowser in iOS zich op de achtergrond nu nog hetzelfde gedraagt als Safari. Daar komt met iOS 17.4 verandering in.

Zo ziet het nieuwe keuzemenu eruit

Nieuwe Europese wetgeving dwingt Apple om vanaf maart ook andere browsers toe te staan die niet op WebKit draaien. Met deze regelgeving moet concurrentie van Apple een eerlijkere kans hebben, zodat je als gebruiker niet meer afhankelijk bent van Safari. Er komen dus veel nieuwe browsers bij in iOS 17.4, waarbij je zelf kunt kiezen welke browser je standaard gebruikt op je iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit keuzemenu verschijnt vanzelf in Safari als je iOS 17.4 op je iPhone hebt geïnstalleerd. Je krijgt dan een melding, waarbij Apple vraagt om je nieuwe standaardbrowser in te stellen. De browser die je selecteert wordt in dat geval standaard gebruikt als je een link opent in een andere app. Nu is dat meestal Safari of Google Chrome, vanaf iOS 17.4 kunnen dat ook andere browsers zijn. Je hebt straks dus veel meer vrijheid als je liever een nieuwe browser gebruikt.

Meer functies voor bestaande browsers in iOS 17.4

Goed nieuws dus als je graag een externe browser gebruikt, want vanaf iOS 17.4 is dit eindelijk mogelijk. Het is de verwachting dat bestaande browsers als Google Chrome ook een update krijgen, omdat die niet meer op WebKit hoeven te draaien. Het was al bekend dat Google aan een nieuwe versie voor Chrome werkt, die na de lancering van iOS 17.4 vermoedelijk snel verschijnt.

Lees ook: Apple móét iOS 17.4 al snel uitbrengen – dit is waarom

De browser van Google krijgt er daardoor in iOS 17.4 veel functies bij én ziet er net wat anders uit. Ben je benieuwd naar de nieuwe versie van Chrome? Bekijk dan hier hoe Google’s browser er binnenkort uit gaat zien op je iPhone. Wil je meer weten over alle veranderingen die Apple doorvoert in iOS 17.4? Lees dan hier wat er volgende maand allemaal gaat veranderen op je iPhone!

Wil je meer weten over het downloaden van apps in iOS 17 (zonder App Store)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.