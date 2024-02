iOS 17.4 bèta 4 is uit: deze veranderingen komen naar je iPhone

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 17.4 beschikbaar voor je iPhone! Dit zijn de nieuwe functies in iOS 17.4 bèta 4.

Nieuwe testversie voor de iPhone

Apple heeft bèta 4 uitgebracht van iOS 17.4. Het was al bekend dat de update enorme veranderingen naar je iPhone gaat brengen, want het is straks mogelijk om apps te installeren die niet in de App Store staan. Ook de NFC-chip van Apple wordt opengesteld voor derden, waardoor je straks op meerdere manieren kunt betalen met je iPhone. Grote veranderingen dus, die het gevolg zijn van nieuwe Europese regelgeving.

In iOS 17.4 bèta 4 zien we minder grote veranderingen dan in eerdere testversies. Apple voert vooral kleine verbeteringen en bugfixes door. Dat betekent dat we vermoedelijk niet lang meer hoeven te wachten op de definitieve versie van de update. In deze bèta worden vooral bestaande functies verbeterd, maar dat betekent niet dat we helemaal geen nieuwe features zien. Dit is er nieuw!

Links: iOS 17.3, rechts: iOS 17.4.

iOS 17.4 bèta 4: kleine aanpassingen

Wil je checken of de batterij van je iPhone nog in goede staat is? Dat gaat veel makkelijker in de nieuwste iOS-versie. Een handige aanpassing in iOS 17.4 bèta 4 vind je namelijk terug bij de instellingen van je iPhone. Onder ‘Instellingen > Batterij > Batterijconditie en opladen’ zie je in de nieuwe update hoe vaak je iPhone is opgeladen en wat de batterijconditie is. Dat is een belangrijke indicatie voor de staat van je batterij en of deze aan vervanging toe is.

Daarnaast heeft CarPlay een kleine update gekregen in iOS 17.4 bèta 4. CarPlay had al ondersteuning voor het kleinere scherm in een auto, waar ook de snelheid op weergegeven wordt. Met CarPlay wordt daar ook Apple’s Kaarten op getoond. Dat gebeurt in de nieuwste iOS-versie nog iets duidelijker, want dan zie je ook komende richtingaanwijzingen op het tweede scherm in de auto. Je hoeft dan dus niet meer naar het grotere scherm in het midden van het voertuig te kijken.

Release van iOS 17.4

Apple heeft iOS 17.4 bèta 4 uitgebracht voor ontwikkelaars, de definitieve versie laat nog even op zich wachten. De officiële release duurt overigens niet lang meer, want Apple moet zich houden aan de deadline van de Europese Unie. Binnenkort gaat de nieuwe wetgeving in, die stelt dat gebruikers ook apps moeten kunnen downloaden buiten de App Store om.

Apple heeft daarom tot 6 maart 2024 om de update uit te brengen, want dan wordt de nieuwe regelgeving officieel ingevoerd door de EU. Het is al bekend dat Apple alle verplichte veranderingen doorvoert in iOS 17.4 (en iPadOS 17.4), waardoor de nieuwe software-versies voor 6 maart verschijnen. Nog even geduld dus, want er komen binnenkort enorme veranderingen naar je iPhone.

Wil je meer weten over het downloaden van apps in iOS 17 (zonder App Store)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten