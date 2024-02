iOS 17.4 bèta 3 is uit: dit brengt de nieuwe versie

Apple werkt achter de schermen hard aan iOS 17.4, inmiddels is de derde testversie verschenen. Wat is er nieuw in iOS 17.4 bèta 3?

iOS 17.4 bèta 3

Apple heeft de derde bètaversie van iOS 17.4 uitgebracht, die belangrijke updates bevat voor gebruikers in de Europese Unie. Deze stap komt als reactie op nieuwe Europese regelgeving, die aanzienlijke wijzigingen voor iPhone-gebruikers met zich meebrengt. De grootste wijzigingen vonden in de vorige bèta plaats, dit keer gaat het vooral om kleine bugs die verholpen zijn. Hieronder zetten we nog even de belangrijkste wijzigingen op een rij.

In iOS 17.4 heeft Apple wijzigingen doorgevoerd in de commissiestructuur van de App Store. Bovendien kunnen gebruikers in de EU nu browsers van derden gebruiken en apps installeren vanuit externe App Stores. Hierdoor is de App Store van Apple niet langer de enige optie voor het downloaden van applicaties. Maar dit houdt niet in dat je zonder meer elke app kunt installeren; Apple heeft namelijk bepaalde restricties ingesteld.

Sideloading in de EU

Alle apps in de externe App Stores ondergaan een voorafgaande controle door Apple, een maatregel bedoeld om gebruikers te beschermen tegen malware en andere onveilige applicaties. Deze procedure is tevens een vereiste onder Europese wetgeving, waarbij Apple de verantwoordelijkheid draagt voor het handhaven van een veilige digitale omgeving. Om deze reden blijft Apple ook in de derde bètaversie van iOS 17.4 toezicht houden op de applicaties die op je iPhone geïnstalleerd worden, zelfs bij het sideloaden uit alternatieve App Stores.

Het voordeel van deze aanpak is dat het risico op kwaadaardige apps verkleind wordt. Echter, een nadeel is dat zelfs met sideloading de vrijheid om apps op je iPhone te installeren beperkt blijft. Daarom is het de vraag of de Europese Unie instemt met de wijzigingen die Apple implementeert in iOS 17.4. Dit beleid kan immers kleine ontwikkelaars benadelen door hen niet dezelfde kansen te bieden bij het publiceren van hun apps.

Meer veranderingen in iOS 17.4 bèta 3

Naast de reeds genoemde updates, introduceert Apple in de derde bètaversie van iOS 17.4 ook een scala aan nieuwe emoji, inclusief een hoofd dat nee schudt en een hoofd dat ja knikt. Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe emoji toegevoegd aan iOS 17.4, die nu allemaal zijn onthuld. Ontdek welke nieuwe afbeeldingen er met deze update naar je iPhone komen!

De derde bèta van iOS 17.4 is nu beschikbaar voor iedereen met een ontwikkelaarsaccount bij Apple. De officiële release van iOS 17.4 staat voor de deur, aangezien Apple moet voldoen aan een deadline gesteld door de Europese Unie. Dit houdt in dat sideloading vanaf 6 maart 2024 mogelijk wordt op je iPhone. Binnenkort heb je dus de optie om apps buiten de App Store om te installeren, mits je dat wilt.

Wil je meer weten over het downloaden van apps in iOS 17 (via alternatieve App Stores)?