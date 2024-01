iOS 17.4 bèta 1 is uit: met veel nieuwe functies (dit zijn ze)

In iOS 17.4 bèta 1 komen er veel nieuwe functies naar de iPhone. Hier vertellen we je wat de belangrijkste zijn!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.4 bèta 1: dit zijn de nieuwe functies

iOS 17.3 is nog maar net uit of Apple komt alweer met de bèta 1 van iOS 17.4. Dat is stiekem ook niet zo heel vreemd want Apple heeft tot 6 maart 2024 om het sideloaden van apps toe te staan in iOS en iPadOS. Dit was opgelegd door de Europese wetgeving, die stelt dat gebruikers ook apps moeten kunnen downloaden buiten de App Store om.

Nu in iOS 17.4 bèta 1 is het zover, maar in deze update zitten nog veel meer nieuwe functies en aanpassingen. Hieronder volgen de belangrijkste.

Alternatieve App Store en nieuwe voorwaarden

App-ontwikkelaars in de EU kunnen nu alternatieve app stores aanbieden met hun eigen apps. Apple heeft hiervoor ook nieuwe voorwaarden bedacht. Je kunt straks ook een alternatieve app store als standaard app store instellen. Dit doe je in de instellingen.

Andere betaalmanieren

Apple gaat ook andere manieren om te betalen in apps toestaan. Het is dan niet meer verplicht om dit via een in-app aankoop te doen.

Browserkeuze

Het installeren van een andere browser was al toegestaan op je iPhone, maar die gebruikte dan de WebKit engine van Safari zodat je eigenlijk Safari met een ander uiterlijk had (en wat extra functies). In iOS 17.4 bèta 1 zijn deze limieten bij andere browsers verdwenen.

Banken en betaal-apps kunnen nu de NFC-chip in de iPhone gebruiken en functies als contactloos betalen aanbieden (zonder Apple Pay of de Wallet-app te moeten gebruiken). Het wordt dus mogelijk om op een andere manier met NFC te betalen dan met Apple Pay op je iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gamestreaming-apps zijn toegestaan

Apps als Xbox Cloud Gaming en GeForce NOW om games te streamen zijn nu toegestaan in de App Store. Hiervoor hoef je dus niet meer elke keer de website te openen, maar kun je meteen de app gebruiken.

Nieuwe emoji

In iOS 17.4 bèta 1 zitten ook nieuwe emoji’s. Dit zijn onder andere een bruine paddestoel, een gebroken ketting en een schuddend hoofd.

Nog meer kleine veranderingen

Er zitten ook nog wat kleine veranderingen in iOS 17.4 bèta 1. Berichten heeft een kleine update gekregen in combinatie met Siri, waarmee berichten in specifieke talen kunnen worden opgelezen. Podcast hebben nu transcripts zodat je kunt lezen wat er gezegd wordt. Een beetje zoals in Apple Music de tekst van een liedje kan worden getoond.

Ook heeft de nieuwe functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat een extra optie gekregen. Je kunt nu ervoor kiezen om altijd de wachttijd te gebruiken, ook op vertrouwde locaties.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!