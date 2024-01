iOS 17.3 komt eraan: dit is wanneer je kunt updaten

Apple bereidt weer een nieuwe update voor, die je binnenkort op je iPhone kunt installeren. Dit is wanneer iOS 17.3 waarschijnlijk verschijnt!

Apple werkt aan iOS 17.3

Er komt weer een nieuwe update aan voor je iPhone. Gisteren heeft Apple de derde testversie van iOS 17.3 uitgebracht, waarmee vooral eerdere problemen werden opgelost. Wanneer gebruikers de tweede bèta wilden installeren liepen meerdere iPhones namelijk vast. Dit probleem leek zich vooral voor te doen bij gebruikers die de functie ‘Tik op achterkant‘ hadden ingeschakeld.

Apple trok de tweede testversie daarom snel in, het was niet meer mogelijk om de update te installeren. Inmiddels is de derde bèta al verschenen, waardoor de definitieve versie van de nieuwe iOS-versie steeds dichterbij komt. Het is namelijk de verwachting dat de update deze maand nog voor iedereen beschikbaar is. Wij vertellen je wanneer je iOS 17.3 waarschijnlijk kunt installeren!

Dit is wanneer iOS 17.3 verschijnt

Bij de laatste twee testversies introduceerde Apple geen nieuwe functies meer. De kans is daarom groot dat we de update nog voor februari kunnen installeren. Afgelopen jaar kwam iOS 16.3 eind januari beschikbaar, iOS 17.3 zal naar verwachting rond dezelfde periode verschijnen. We hoeven dus nog maar even te wachten op de definitieve versie van iOS 17.3.

Het is de verwachting dat Apple de update uitbrengt in de week van 22 januari. Apple brengt de nieuwe software-versies doorgaans uit op maandag- of dinsdagavond. In 2023 verscheen iOS 16.3 op maandag 23 januari, dus het is goed mogelijk dat we iOS 17.3 eveneens op een maandag zullen zien. Dat betekent dat je de nieuwe iOS-versie op maandag 22 januari om 19.00 uur kunt installeren op je iPhone.

Nieuwe beveiligingsfunctie voor je iPhone

De belangrijkste functie die met de update naar je iPhone komt is ‘Stolen Device Protection‘, in het Nederlands ‘Bescherming voor gestolen apparaat’. Hiermee voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je iPhone. Als het toestel dan niet in de buurt is van bekende locaties, is Face ID of Touch ID vereist voor toegang tot bepaalde gegevens. Zo is je iPhone met iOS 17.3 een stuk beter beschermd tegen dieven.

Daarnaast kun je in iOS 17.3 eindelijk een afspeellijst op Apple Music delen met je vrienden. Bij deze gedeelde afspeellijst kan iedereen nieuwe nummers toevoegen, verwijderen en de speelvolgorde wijzigen. Deze functie zat eerder al in iOS 17.2, maar Apple besloot de feature toch uit te stellen. Heb je gemist welke nieuwe functies met iOS 17.2 naar je iPhone zijn gekomen? Lees dan hier alles over de laatste grote update!

