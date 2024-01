iOS 17.3 bèta 3 is uit (en lost eerdere problemen op)

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 17.3 uitgebracht, waarmee vooral eerdere problemen opgelost worden. Dit is er nieuw in iOS 17.3 bèta 3!

Apple brengt iOS 17.3 bèta 3 uit

Apple heeft iOS 17.3 bèta 3 uitgebracht! In de nieuwe testversie worden voornamelijk bugfixes doorgevoerd, die bij iOS 17 bèta 2 naar voren kwamen. Veel gebruikers hadden namelijk moeite met het installeren van de tweede testversie van iOS 17. Tijdens het installatieproces liepen iPhones vast en sommige toestellen kwamen zelfs in een eindeloze reboot-loop terecht.

Dit probleem leek zich vooral voor te doen bij iPhones waarbij de functie ‘Tik op achterkant‘ was ingeschakeld. Apple trok iOS 17.3 bèta 2 daarom snel weer in, de update was dus niet meer te downloaden. Nu is er weer een nieuwe testversie uitgebracht voor je iPhone. Met iOS 17.3 komt er een handige nieuwe functie beschikbaar, die je iPhone veel beter beveiligt. Dit is er nieuw in de update.

iPhone straks veel beter beveiligd

‘Stolen Device Protection‘ komt met iOS 17.3 voor het eerst naar je iPhone. Met de functie, in het Nederlands ‘Bescherming voor gestolen apparaat’, voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je iPhone. Als het toestel dan niet in de buurt is van bekende locaties, is Face ID of Touch ID vereist voor toegang tot bepaalde gegevens. Dit is vooral handig als de dief je toegangscode weet, dat is nu niet meer genoeg voor volledige toegang tot je iPhone.

Zo zijn je privégegevens straks beter beveiligd zijn met Face ID of Touch ID, zodat deze niet zomaar kunnen worden aangepast als je iPhone is gestolen. Op bekende locaties, zoals je thuis- of werklocatie, is dit niet nodig. Ben je op een andere plek? Dan kunnen ook beveiligingsgegevens niet worden gewijzigd zonder Face ID of Touch ID. Dit is pas een uur na verificatie via Face ID of Touch ID weer mogelijk in iOS 17.3.

Dit is wanneer iOS 17.3 verschijnt

Met de nieuwste update is je iPhone dus veel beter beschermd tegen dieven. De nieuwe functie is vanaf iOS 17.3 terug te vinden bij de instellingen van je iPhone onder ‘Face ID en toegangscode > Bescherming voor gestolen apparaat’. Vanaf vandaag is iOS 17.3 bèta 3 te installeren voor ontwikkelaars en voor iedereen die zich heeft aangemeld voor het testprogramma van Apple.

Op de definitieve versie van iOS 17.3 moeten we nog even wachten, die verschijnt pas over een aantal weken. Afgelopen jaar kwam iOS 16.3 eind januari beschikbaar, iOS 17.3 zal rond dezelfde periode verschijnen. Voor nu moeten we het dus doen met de functies in iOS 17.3 bèta 3. Heb je gemist welke nieuwe functies met iOS 17.2 naar je iPhone zijn gekomen? Lees dan hier alles over de grote update!

