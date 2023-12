Apple brengt iOS 17.3 bèta 1 uit (met een hele hele slimme functie)

Apple heeft de eerste testversie van iOS 17.3 uitgebracht, met daarin een handige nieuwe functie. Dit is er nieuw in iOS 17.3 bèta 1!

iOS 17.3 bèta 1 is uit

Afgelopen maandag verscheen de definitieve versie van iOS 17.2, met de nieuwe Dagboek-app en nieuwe functies voor Berichten en Apple Music. Inmiddels is de eerste testversie van iOS 17.3 verschenen, waarmee we een idee krijgen van de volgende grote iPhone-update. Met iOS 17.3 bèta 1 krijgt Apple Music een oude functie weer terug én komt er een slimme nieuwe functie naar je iPhone.

In een eerdere testversie van iOS 17.2 leek het erop dat gedeelde afspeellijsten beschikbaar zouden komen bij Apple Music. Die functie heeft Apple uiteindelijk toch uitgesteld. Bij de definitieve versie van iOS 17.2 is het dus nog steeds niet mogelijk om samen met vrienden een afspeellijst te maken. In iOS 17.3 bèta 1 is die feature wél weer beschikbaar. Daarnaast komt ‘Stolen Device Protection‘ voor het eerst naar je iPhone.

Gestolen iPhone beter beschermd

Met die nieuwe functie in iOS 17.3 bèta 1 kun je jouw iPhone veel beter beschermen, nadat deze gestolen is. Met Stolen Device Protection, in het Nederlands heet de functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat’, voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je iPhone. Als het toestel dan niet in de buurt is van bekende locaties, is Face ID of Touch ID vereist voor toegang tot bepaalde gegevens.

Dat betekent je privégegevens straks beter beveiligd zijn met Face ID of Touch ID, zodat deze niet zomaar kunnen worden aangepast als je iPhone is gestolen. Op bekende locaties, zoals je thuis- of werklocatie, is dit niet nodig. Ben je op een andere plek? Dan kunnen ook beveiligingsgegevens niet worden gewijzigd zonder Face ID of Touch ID vanaf iOS 17.3 bèta 1.

Dit is vooral handig als de dief je toegangscode weet, dat is nu niet meer genoeg voor volledige toegang tot je iPhone. Eerder konden al deze gegevens wel worden aangepast met enkel de toegangscode. In iOS 17.3 bèta 1 wordt de toegang tot je iPhone dus beperkt zonder toegang tot Face ID of Touch ID.

Nog even wachten op iOS 17.3

De nieuwe functie is vanaf iOS 17.3 bèta 1 terug te vinden bij de instellingen van je iPhone onder ‘Face ID en toegangscode > Bescherming voor gestolen apparaat’. Met deze functie ingeschakeld is je iPhone veel beter beveiligd bij diefstal, of als je het toestel kwijt bent natuurlijk. Vanaf vandaag is de update te installeren voor ontwikkelaars en voor iedereen die zich heeft aangemeld voor het testprogramma van Apple.

Op de definitieve versie van iOS 17.3 moeten we nog wel even wachten, die verschijnt pas in 2024. Afgelopen jaar kwam iOS 16.3 eind januari beschikbaar, iOS 17.3 zal rond dezelfde periode verschijnen. Voor nu moeten we het dus doen met de functies in iOS 17.3 bèta 1. Heb je gemist welke nieuwe functies deze week met iOS 17.2 naar je iPhone zijn gekomen? Lees dan hier alles over de grote update!

