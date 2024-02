iOS 17.3.1 is uit voor iPhone (met deze veranderingen)

Het is weer tijd om je iPhone bij te werken, want iOS 17.3.1 is uit. Hier lees je wat de veranderingen zijn en of er nieuwe functies in zitten.

iOS 17.3.1 is uit: dit zijn de veranderingen

Apple heeft weer een (kleine) update voor je iPhone uitgebracht. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: er zitten dit keer geen nieuwe functies in. Het is wel belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren. Er wordt namelijk een vervelende bug (softwarefout) opgelost volgens de meegeleverde release notes van Apple.

Deze fout zorgde ervoor dat tekst tijdens het typen twee keer (en dan over elkaar heen) getoond kon worden. Ook wanneer je geen last hebt van deze specifieke bug, is het belangrijk om zo snel mogelijk te updaten naar iOS 17.3.1. Apple fixt soms ook andere zaken die niet vermeld worden in de meegeleverde notities.

Installeren maar

Je krijgt vanzelf de melding dat er een update voor je iPhone klaarstaat. Maar wil je niet wachten? Dan check je handmatig voor de update op de volgende manier.

Tik op ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Algemeen’;

Tik op ‘Software-update’ en kies voor iOS 17.3.1.

Nieuwe functies komen in iOS 17.4

In iOS 17.3.1 zitten dus geen nieuwe functies. Daarvoor moet je nog even wachten tot iOS 17.4. Dat wordt een grote update voor je iPhone, met belangrijke veranderingen voor de App Store en de NFC-chip. Dan is het namelijk mogelijk om apps te installeren die niet in de App Store staan.

