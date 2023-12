iOS 17.2 is uit – dit is waarom je nu moet updaten

Apple heeft gisteravond weer een nieuwe update voor je iPhone uitgebracht, want iOS 17.2 is beschikbaar. Dit is waarom je nu moet updaten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.2 is beschikbaar

Updaten maar! Apple heeft gisteravond iOS 17.2 uitgebracht voor je iPhone. Daardoor komen voor het eerst in lange tijd weer nieuwe functies beschikbaar op je telefoon, waaronder zelfs een compleet nieuwe app. Genoeg reden dus om je iPhone direct bij te werken naar de nieuwste versie van iOS 17. Wil je weten wat je kunt verwachten van de update? Wij zetten alle nieuwe functies voor je onder elkaar!

1. Dagboek-app komt naar de iPhone

Met iOS 17.2 krijgt je iPhone er een compleet nieuwe app bij, Dagboek verschijnt namelijk op je iPhone. Dit is een app voor het bijhouden van je dagelijkse gedachten, activiteiten en doelen. De app gebruikt je foto’s, maar ook de locaties die je bezoekt, de muziek en podcasts die je luistert, de workouts die je doet en eigenlijk alles wat je nog meer kunt bedenken. Lees hier alles over de Dagboek-app.

2. Berichten wordt aangepast in iOS 17.2

Nog een app van Apple die in iOS 17.2 wordt aangepast is Berichten. In de Berichten-app kun je straks sneller reageren op een bericht. Door je vinger ingedrukt te houden op een gespreksbubbel kun je sneller een sticker als antwoord sturen. Je hebt hiervoor de keuze uit een sticker of emoji naar keuze. Die verschijnt dan in de hoek van het bericht. Hetzelfde zien we nu al bij WhatsApp.

Daarnaast kunnen Memoji’s beter worden aangepast en wordt Contact Key Verification verbeterd in iOS 17.2. Vooral de aanpassing bij Memoji’s ga je merken, want daarbij kun je straks ook een lichaam toevoegen aan je avatar. Je kunt dan je armen, schouders en nog veel meer kiezen. Zo wordt je Memoji nog persoonlijker!

3. Eindelijk: notificatiegeluid veranderen

Een kleine aanpassing in iOS 17.2 is het veranderen van het notificatiegeluid van je iPhone. Je kunt nu zelf kiezen welk geluid je hoort als je een melding binnenkrijgt. Dit geluid hoor je vervolgens bij alle apps die geen eigen notificatiegeluid hebben. Eerder was dit nooit mogelijk bij de iPhone, maar daar komt nu dus eindelijk verandering in! Zo ben je niet meer afhankelijk van Apple’s eigen notificatiegeluid.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Nieuwe functies voor Apple Music in iOS 17.2

Apple Music krijgt er in iOS 17.2 een aantal leuke functies bij. Zo is er een nieuwe focus voor Apple Music, waarmee je kunt aangeven dat iemand anders even naar muziek luistert op je account. Ook verschijnt er vanaf iOS 17.2 een nieuwe afspeellijst, waarin al je favorieten terug te vinden zijn. Eerder leek het erop dat gedeelde afspeellijsten beschikbaar zouden komen in iOS 17.2, maar die functie heeft Apple toch uitgesteld.

Nog een verandering bij de instellingen van je iPhone: je kunt straks zelf kiezen met wie je jouw naam en foto op je contactposter deelt. Je hebt vanaf iOS 17.2 de optie om deze gegevens te verbergen, alleen met je contacten te delen of om het per contact te bepalen. Dit was al mogelijk bij Berichten, maar wordt nu uitgebreid naar Telefoon en FaceTime.

Meer nieuwe functies voor iOS 17.2

Daarnaast voert Apple nog een aantal kleine wijzigingen door in iOS 17.2 Deze veranderingen kun je nog verwachten in de nieuwste update voor je iPhone:

Weer-app krijgt er nieuwe widgets bij;

krijgt er nieuwe widgets bij; Siri kun je straks gebruiken bij je gezondheidsdata;

kun je straks gebruiken bij je gezondheidsdata; AirDrop wordt verbeterd: je kunt straks ook (vlieg)tickets delen door twee iPhones bij elkaar te houden;

wordt verbeterd: je kunt straks ook (vlieg)tickets delen door twee iPhones bij elkaar te houden; Nieuwe widget voor de klok wordt toegevoegd in iOS 17.2;

wordt toegevoegd in iOS 17.2; Het wordt makkelijker om pdf-bestanden in te vullen op je iPhone;

in te vullen op je iPhone; Berichten waarschuwt voortaan voor het krijgen van stickers die naakte beelden of andere gevoelige content bevatten;

waarschuwt voortaan voor het krijgen van stickers die naakte beelden of andere gevoelige content bevatten; Qi2-ondersteuning voor het draadloos opladen van de iPhone 13 en iPhone 14;

voor het draadloos opladen van de iPhone 13 en iPhone 14; Problemen met draadloos opladen in auto’s is verholpen in iOS 17.2;

in auto’s is verholpen in iOS 17.2; Actieknop van de iPhone 15 krijgt een vertaalfunctie;

van de iPhone 15 krijgt een vertaalfunctie; Het is in iOS 17.2 mogelijk om ruimtelijke video’s op te nemen met de iPhone 15 Pro (Max).

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!