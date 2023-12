iOS 17.2 release is nabij – dit zijn de features om naar uit te kijken

Apple heeft de release candidate (RC) uitgebracht van iOS 17.2, dat betekent dat de definitieve update binnenkort uitkomt. Dit zijn de leukste features!

Laatste testversie iOS 17.2 beschikbaar

Apple bracht in de afgelopen weken verschillende testversies van iOS 17.2 uit: er zijn vier bèta’s in totaal verschenen. Nu is ook de RC (Release Candidate) uitgebracht, dat meestal de laatste testversie van de software is. Na het uitbrengen van de RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de definitieve update komt. We kunnen de release van iOS 17.2 vermoedelijk dus volgende week verwachten.

In de release candidate zitten alle functies van iOS 17.2, die nu door ontwikkelaars getest kunnen worden om eventuele fouten uit de software te halen. Hierdoor weten we dus welke nieuwe features volgende week naar je iPhone komen. Wij zetten de leukste voor je onder elkaar!

1. Dagboek-app komt naar de iPhone

Met iOS 17.2 krijg je er een compleet nieuwe app bij, Dagboek verschijnt namelijk op je iPhone. Dit is een app voor het bijhouden van je dagelijkse gedachten, activiteiten en doelen. De app gebruikt je foto’s, maar ook de locaties die je bezoekt, de muziek en podcasts die je luistert, de workouts die je doet en eigenlijk alles wat je nog meer kunt bedenken.

Je bepaalt zelf welke data de app wel en niet mag meenemen bij het geven van suggesties. Het bijzondere is dat de Dagboek-app ook AI gebruikt om je te helpen met onderwerpen waar je over moet schrijven. De voorstellen die je hiervoor krijgt zijn gebaseerd op jouw gedrag. Dat wil zeggen: je gedrag binnen je iPhone. Lees hier meer over de nieuwe Dagboek-app in iOS 17.2.

2. Nieuwe functies voor Apple Music

Apple Music krijgt er in iOS 17.2 een aantal leuke functies bij. Zo krijgt de muziekdienst gedeelde afspeellijsten, je kunt dan in Apple Music samen met anderen een afspeellijst maken. Iedereen die meedoet aan de lijst kan nummers toevoegen, verwijderen of de volgorde aanpassen. Wel zo handig bij een feestje of een lange roadtrip!

Verder is er een nieuwe focus voor Apple Music. Wanneer je iemand anders naar muziek laat luisteren met jouw iPhone worden de liedjes die ze beluisteren niet in je aanbevelingen meegenomen. Ook verschijnt er vanaf iOS 17.2 een nieuwe afspeellijst, waarin al je favorieten terug te vinden zijn. Zo luister je direct naar je favoriete nummers en albums.

3. Berichten wordt aangepast

Nog een app van Apple die in iOS 17.2 wordt aangepast is Berichten. In de Berichten-app kun je straks sneller reageren op een bericht. Door je vinger ingedrukt te houden op een gespreksbubbel kun je sneller een sticker als antwoord sturen. Je hebt hiervoor de keuze uit een sticker of emoji naar keuze. Die verschijnt dan in de hoek van het bericht. Hetzelfde zien we nu al bij WhatsApp.

Daarnaast kunnen Memoji’s beter worden aangepast en wordt Contact Key Verification verbeterd in iOS 17.2. Met de laatstgenoemde feature kun je aan de hand van een code bevestigen of je met de juiste contactpersoon in gesprek bent via Berichten. De functie is vooral bedoeld voor bekende personen als politici, journalisten en publieke figuren. De kans is daarom groot dat je de feature weinig (of niet) gebruikt.

4. Meer nieuwe functies in iOS 17.2

Verder voert Apple een aantal kleine veranderingen door in iOS 17.2. Zo krijgen de actieknop en de camera van de iPhone 15 er functies bij. Dit zijn andere functies die je bij de release van iOS 17.2 kunt verwachten:

Weer-app krijgt er nieuwe widgets bij;

krijgt er nieuwe widgets bij; Siri kun je straks gebruiken bij je gezondheidsdata;

kun je straks gebruiken bij je gezondheidsdata; AirDrop wordt verbeterd: je kunt straks ook (vlieg)tickets delen door twee iPhones bij elkaar te houden;

wordt verbeterd: je kunt straks ook (vlieg)tickets delen door twee iPhones bij elkaar te houden; Nieuwe widget voor de klok wordt toegevoegd in iOS 17.2;

wordt toegevoegd in iOS 17.2; Het wordt makkelijker om pdf-bestanden in te vullen op je iPhone;

in te vullen op je iPhone; Berichten waarschuwt voortaan voor het krijgen van stickers die naakte beelden of andere gevoelige content bevatten;

waarschuwt voortaan voor het krijgen van stickers die naakte beelden of andere gevoelige content bevatten; Qi2-ondersteuning voor het draadloos opladen van de iPhone 13 en iPhone 14;

voor het draadloos opladen van de iPhone 13 en iPhone 14; Problemen met draadloos opladen in auto’s is verholpen in iOS 17.2;

in auto’s is verholpen in iOS 17.2; Actieknop van de iPhone 15 krijgt een vertaalfunctie;

van de iPhone 15 krijgt een vertaalfunctie; Het is in iOS 17.2 mogelijk om ruimtelijke video’s op te nemen met de iPhone 15 Pro (Max).

Dit is wanneer iOS 17.2 verschijnt

Meestal brengt Apple de tussentijdse updates voor de iPhone uit op een maandag of dinsdag. Dit betekent dat we iOS 17.2 waarschijnlijk op 11 of 12 december kunnen installeren. Dit zal ongeveer om 19:00 uur Nederlandse tijd zijn. Nog even wachten dus, want de release van iOS 17.2 komt binnenkort!

