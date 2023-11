In iOS 17.2 krijgt je iPhone er weer een paar leuke functies bij. En deze nieuwe functie ga je straks dagelijks gebruiken.

Deze nieuwe functie in iOS 17.2 ga je dagelijks gebruiken

Apple zit niet stil en er is al een bèta van iOS 17.2. In deze nieuwe versie zitten een behoorlijk aantal nieuwe functies. Je moet nog wel even wachten tot iOS 17.2 voor iedereen komt, maar we kunnen je nu al vertellen: één functie in iOS 17.2 ga je straks dagelijks gebruiken.

Dit is de Dagboek-app (of Journal in het Engels). De Dagboek-app is een app voor het bijhouden van je dagelijkse gedachten, activiteiten en doelen. Het bijzondere is dat de Dagboek-app ook AI (machine learning) gebruikt om je te helpen met het bedenken van onderwerpen waar je over kunt schrijven.

De voorstellen die je krijgt voorgeschoteld zijn gebaseerd op jouw gedrag. Dat wil zeggen: je gedrag binnen je iPhone. De app gebruikt je foto’s, maar ook de locaties die je bezoekt, de muziek en podcasts die je luistert, de workouts die je doet en eigenlijk alles wat je nog meer kunt bedenken. Gelukkig kun je wel zelf bepalen welke data de app wel en niet mag meenemen in zijn suggesties.

Je kunt overigens met een gerust hart je grootste geheimen in de app kwijt. De gegevens worden beveiligd door midden van end-to-end-encryptie. Daarnaast heb je ook de optie om in iOS 17.2 de Dagboek-app te vergrendelen met Face ID of Touch ID.

Meer nieuwe functies in iOS 17.2

De Dagboek-app is natuurlijk niet de enige nieuwe functie in iOS 17.2. Er komen nog veel meer handige functies naar je iPhone. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe widgets en samen een afspeellijst maken in Apple Music. Wil je meer weten wat er nieuw is? Lees dan onderstaand artikel even door.

