iOS 17.2 bèta is uit met nieuwe functies (dit zijn de vijf leukste)

Apple zit niet stil en er is inmiddels een bèta verschenen van iOS 17.2. In deze nieuwe versie zitten een behoorlijk aantal nieuwe functies. Wij zetten de vijf leukste onder elkaar.

iOS 17.2 bèta: dit zijn de nieuwe functies

Na het verschijnen van iOS 17.1 is Apple meteen aan de slag gegaan en is er nu een iOS 17.2 bèta voor de iPhone. Deze nieuwe versie van het besturingssysteem heeft behoorlijk wat nieuwe functies. Dit zijn de vijf leukste.

1. Dagboek-app

Een journaling-app is een app voor het bijhouden van je dagelijkse gedachten, activiteiten en doelen. En dat is precies waar Apple de app Dagboek voor heeft bedacht. Het bijzondere is dat de Dagboek-app ook AI gebruikt om je te helpen met onderwerpen waar je over moet schrijven.

De voorstellen die je hiervoor krijgt voorgeschoteld zijn gebaseerd op jouw gedrag. Dat wil zeggen: je gedrag binnen je iPhone. De app gebruikt je foto’s, maar ook de locaties die je bezoekt, de muziek en podcasts die je luistert, de workouts die je doet en eigenlijk alles wat je nog meer kunt bedenken. Gelukkig kun je wel zelf bepalen welke data de app wel en niet mag meenemen in zijn suggesties.

2. Sneller reageren in Berichten

In de Berichten-app van de iOS 17.2 bèta kun je nu sneller reageren op een bericht. Door je vinger ingedrukt te houden op een gespreksbubbel kun je sneller een sticker als antwoord sturen. Je hebt hiervoor de keuze uit een sticker of emoji naar keuze. Die verschijnt dan in de hoek van het bericht.

3. Meer leuke functies in Apple Music

Je kunt nu in Apple Music samen met anderen een afspeellijst maken. Leuk voor een gepland feestje of gewoon zomaar. Daarnaast worden favorieten in een eigen favorietenlijst gestopt.

Verder is er een nieuwe focus voor Apple Music. Wanneer je iemand anders naar muziek laat luisteren met jouw iPhone worden de liedjes die ze beluisteren niet in je aanbevelingen meegenomen.

4. Vertalen met de actieknop

In iOS 17.2 bèta heeft de actieknop een update gekregen. Aan de actieknop van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max kun je nu een vertalingsoptie hangen. Druk je dan op de knop en houd je die ingedrukt, dan verschijnt er een venster op het scherm. Je iPhone luistert dan naar gesproken tekst om te vertalen.

5. Nieuwe widgets

De Weer-widget heeft nieuwe opties gekregen en Apple heeft een nieuwe digitale klok-widget toegevoegd. Deze kun je op je home screen of lock screen plaatsen.

