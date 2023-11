iOS 17.2 bèta 4 is uit: deze functie verdwijnt van je iPhone

Apple heeft weer een nieuwe bèta uitgebracht! Met iOS 17.2 bèta 4 komt er een nieuwe functie naar de instellingen van je iPhone, maar verdwijnt er ook een feature. Dit verandert er!

Nieuwe testversie voor iOS 17.2

Er is weer een nieuwe testversie voor iOS 17.2 beschikbaar. In eerdere testversies werd al duidelijk dat de Berichten-app en de actieknop van de iPhone 15 er nieuwe functies bij krijgen met iOS 17.2. Bovendien komt er een compleet nieuwe camerafunctie naar je iPhone, maar die ga je voorlopig niet volledig kunnen gebruiken. Met iOS 17.2 bèta 4 voert Apple nu twee kleine aanpassingen door.

Het gaat daarom om een kleine update, de grootste veranderingen zagen we eerder in iOS 17.2 bèta 1. Apple bracht toen eindelijk de Dagboek-app uit, een app die er is voor het bijhouden van je dagelijkse gedachten, activiteiten en doelen. De nieuwe testversie van iOS 17.2 bevat geen grote veranderingen, verwijdert wel een opvallende functie uit Apple Music. Wij vertellen je alles over iOS 17.2 bèta 4.

Dit verandert er in iOS 17.2 bèta 4

Een kleine aanpassing in iOS 17.2 bèta 4 is het veranderen van het notificatiegeluid van je iPhone. Je kunt nu zelf kiezen welk geluid je hoort als je een melding binnenkrijgt. Dit geluid hoor je vervolgens bij alle apps die geen eigen notificatiegeluid hebben. Eerder was dit nooit mogelijk bij de iPhone, maar daar komt met de nieuwe testversie van iOS 17.2 dus eindelijk verandering in!

Bij Apple Music voert Apple een opvallende wijziging door, want daar verdwijnt juist een functie. In eerdere testversies van iOS 17.2 was het mogelijk om een gedeelde afspeellijst te maken in Apple Music. Andere gebruikers kunnen dan nieuwe nummers toevoegen, nummers verwijderen en de volgorde van de afspeellijst aanpassen. In iOS 17.2 bèta 4 heeft Apple deze gedeelde afspeellijsten weer verwijderd.

Het is niet duidelijk of de gedeelde afspeellijsten in de definitieve versie van iOS 17.2 weer terugkomen, of dat we langer op de nieuwe functie moeten wachten. Het is goed mogelijk dat Apple besluit om de feature in een latere iOS 17-update te verwerken. Het is daarom aan te raden om nog geen gedeelde afspeellijsten aan te maken, want die functie verdwijnt dus (tijdelijk) in iOS 17.2 bèta 4.

Met iOS 17.2 bèta 4 komen er dus kleine veranderingen naar je iPhone. Op de definitieve update moeten we nog wel even wachten, want iOS 17.2 verschijnt vermoedelijk pas in december. Lees hier wat je van de volgende grote update kunt verwachten. In de tussentijd komt er wel een kleine update naar je iPhone, hier vertellen we alles over iOS 17.1.2!

