iOS 17.2 bèta 3 is beschikbaar (met deze veranderingen voor je iPhone)

Apple heeft weer een nieuwe testversie voor iOS 17 uitgebracht! Vanaf vandaag is iOS 17.2 bèta 3 op je iPhone te installeren. Dit is er nieuw in de update!

Nieuwe testversie voor iOS 17.2

Er is weer een nieuwe testversie beschikbaar voor iOS 17.2. Het gaat inmiddels om de derde testversie, die bedoeld is voor ontwikkelaars. De publieke testversie komt vermoedelijk later deze week uit. Met iOS 17.2 bèta 3 komen er voornamelijk kleine nieuwe functies naar je iPhone. De grootste veranderingen zagen we eerder in iOS 17.2 bèta 1, waarmee eindelijk de Dagboek-app werd uitgebracht.

In eerdere testversies werd al duidelijk dat de Berichten-app en de actieknop van de iPhone 15 er nieuwe functies bij krijgen met iOS 17.2. Bovendien komt er een compleet nieuwe camerafunctie naar je iPhone, maar die ga je voorlopig niet volledig kunnen gebruiken. Met iOS 17.2 bèta 3 wordt Apple Music uitgebreid en zijn bepaalde instellingen iets aangepast. Wij vertellen je meer.

Dit is er nieuw in iOS 17.2 bèta 3

In de nieuwe testversie van iOS 17.2 worden je favoriete nummers in Apple Music automatisch toegevoegd aan je bibliotheek. Wil je dat niet? Dan kun je de functie ook uitzetten bij de instellingen van je iPhone. Dat is niet het enige dat Apple heeft aangepast bij de instellingen, want ook bij het toetsenbord zijn wijzigingen doorgevoerd. Vanaf iOS 17.2 kun je uitzetten dat je iPhone voorspelt wat je gaat typen.

Nog een verandering bij de instellingen van je iPhone: je kunt straks zelf kiezen met wie je jouw naam en foto op je contactposter deelt. Je hebt in iOS 17.2 de optie om deze gegevens te verbergen, alleen met je contacten te delen of om het per contact te bepalen. Dit was al mogelijk bij Berichten, maar wordt nu uitgebreid naar Telefoon en FaceTime.

Bij FaceTime heeft Apple overigens nog een kleine aanpassing doorgevoerd. Je krijgt vanaf iOS 17.2 een melding als je aan je gesprek wilt meedoen, waar een door jou geblokkeerd contactpersoon aan deelneemt. Zo sta je niet meer voor vervelende verrassingen als je een gesprek in FaceTime opent.

In iOS 17.2 bèta 3 krijgt Foto’s er daarnaast een leuke functie bij, want met Apple Music wordt er passende muziek toegevoegd aan je herinneringen. Hiervoor moet je Foto’s wel toestemmingen geven voor Apple Music (en een abonnement hebben op Apple’s muziekdienst). De automatische diavoorstellingen en herinneringen die uit je fotobibliotheek worden samengesteld krijgen er dan passende nummers op de achtergrond bij.

Met iOS 17.2 bèta 3 komen er dus kleine veranderingen naar je iPhone. Op de definitieve update moeten we nog wel even wachten, want iOS 17.2 verschijnt vermoedelijk pas in december. Ben je benieuwd naar alle veranderingen in iOS 17.2? Lees dan hier wat je van de volgende update kunt verwachten!

