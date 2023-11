iOS 17.2 bèta 2 is uit (met een compleet nieuwe camerafunctie)

Apple heeft de tweede testversie van iOS 17.2 uitgebracht! Met iOS 17.2 bèta 2 komt er een compleet nieuwe camerafunctie naar je iPhone. Helaas is de nieuwe functie niet voor iedereen beschikbaar. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.2 béta 2 is te installeren

De tweede bèta van iOS 17.2 is te installeren! Het gaat om een kleine update, waarmee wel een compleet nieuwe camerafunctie naar je iPhone komt. Met iOS 17.2 bèta 2 wordt het namelijk mogelijk om ruimtelijke video’s op te nemen met je iPhone. Deze video’s worden opgenomen in 1080p met 30 frames per seconde. Het bijzondere: de video’s leggen diepte veel beter vast.

Lees ook: iOS 17.1.1 is uit: deze problemen worden (eindelijk) opgelost

Dat de diepte in de video’s zo belangrijk is, heeft te maken met de Apple Vision Pro. De nieuwe camerafunctie is namelijk vooral bedoeld om video’s te maken voor Apple’s eerste headset. Met iOS 17.2 bèta 2 kun je ruimtelijke video’s opnemen, die je vervolgens terug kunt kijken met de Apple Vision Pro. Met de headset lijkt het alsof je echt in de video zit, omdat je ook om je heen kunt kijken bij het afspelen van het filmpje.

Apple Vision Pro komt pas in 2024

Om de ruimtelijke video’s op die manier te bekijken moet je helaas wel nog even wachten. De Apple Vision Pro verschijnt pas in 2024 en komt eerst alleen naar de Verenigde Staten. Europa volgt veel later, vermoedelijk pas eind 2024 of begin 2025. De video’s die je nu met de nieuwe camerafunctie in iOS 17.2 bèta 2 opneemt, kun je dus pas over een tijd bekijken zoals ze bedoeld zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een ruimtelijke video wordt op een iPhone als een normaal filmpje afgespeeld. Je ziet dan niet de diepte, die je met de Vision Pro wel zou zijn. Met de nieuwe camerafunctie kun je dus vooral nu alvast video’s maken, om die later terug te kijken met Apple’s eerste headset. De nieuwe camerafunctie in iOS 17.2 bèta 2 is daarom vooral een leuke feature voor de toekomst.

Deze iPhones krijgen de camerafunctie

Helaas komt de nieuwe camerafunctie niet naar iedere iPhone die draait op iOS 17.2 bèta 2. Alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max kunnen na het installeren van de update ruimtelijke video’s opnemen. Gelukkig komen er met de definitieve update van iOS 17.2 nog meer nieuwe functies naar je iPhone, zo kun je straks eindelijk de nieuwe Dagboek-app installeren en krijgt Apple Music nieuwe functies.

Lees ook: Deze nieuwe functie in iOS 17.2 ga je dagelijks gebruiken

Dat is niet alles, want ook de Berichten-app krijgt er een handige feature bij, waardoor je veel sneller op berichten kunt reageren. Bovendien komen er nieuwe widgets naar je iPhone en krijgt de actieknop van de iPhone 15 Pro (Max) een nieuwe functie. Ben je benieuwd naar alle veranderingen in iOS 17.2? Lees dan hier wat je van de volgende update kunt verwachten!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.