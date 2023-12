iOS 17.2.1 is uit: dit is waarom je nu moet updaten

Apple heeft dit jaar toch nog een update uitgebracht, want iOS 17.2.1 is beschikbaar. Wij vertellen je waarom je nu moet updaten!

iOS 17.2.1 is beschikbaar

Updaten maar! Apple heeft in 2023 tóch nog een nieuwe update voor je iPhone uitgebracht. Met iOS 17.2.1 worden er belangrijke beveiligingsproblemen opgelost, waardoor het belangrijk is om zo snel mogelijk te updaten. Het was namelijk niet de verwachting dat Apple de nieuwe software-versie dit jaar nog uit zou brengen, zeker omdat de feestdagen voor de deur staan.

Tijdens de feestdagen zijn de medewerkers van Apple vrij, dus de update was belangrijk genoeg om deze week nog uit te brengen. Vorig jaar verscheen iOS 15.2.1 wél pas in januari, maar Apple heeft er nu voor gekozen om niet zo lang te wachten. Dat betekent dat er belangrijke problemen worden opgelost en we raden je daarom aan om direct te updaten. Zo weet je zeker dat je iPhone weer goed beveiligd is.

Problemen in iOS 17.2

Met iOS 17.2.1 komen er dus geen nieuwe functies naar je iPhone, maar worden alleen bugfixes doorgevoerd. Apple heeft niet bekendgemaakt welke beveiligingsproblemen er worden opgelost met de update, dat doet het bedrijf nooit. Zo kunnen kwaadwillenden minder snel misbruik maken van het beveiligingslek op iPhones die nog niet bijgewerkt zijn naar de nieuwste software-versie.

Daarnaast wordt een aantal andere bugs opgelost. Het is niet precies duidelijk wat er is aangepast in iOS 17.2.1, maar het lijkt erop dat een probleem met de Berichten-app is verholpen. Sinds iOS 17.2 verdween de app van het beginscherm bij gebruikers, zodra de volgorde van alle apps werd aangepast. Met de nieuwste iOS-versie is het wel weer mogelijk om de indeling van de apps probleemloos te veranderen.

iOS 17.2: dit waren de nieuwe functies

Er komt met iOS 17.2.1 dus een belangrijke update naar je iPhone, waardoor het aan te raden is om de update direct te installeren. Je vindt de nieuwste iOS-versie op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Daar kun je vervolgens kiezen of je de update direct wilt downloaden, of de iPhone vannacht wilt bijwerken.

Met iOS 17.2.1 lost Apple dus vooral problemen op, maar met iOS 17.2 kwamen er wél nieuwe functies naar je iPhone. Zo kwam er een compleet nieuwe Dagboek-app naar je telefoon en kregen apps als Berichten en Apple Music er handige functies bij. Heb je gemist wat de nieuwe functies in iOS 17.2 waren? Lees dan hier alles over de laatste grote iPhone-update van het jaar!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!