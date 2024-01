Batterij iPhone snel leeg? Installeer dan snel iOS 17.2.1

Merk je dat de accu van je iPhone sneller leegloopt? Waarschijnlijk heb je dan nog niet geüpdatet naar iOS 17.2.1. Dat lost volgens Apple namelijk een batterijprobleem op. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.2.1 verhelpt batterij-probleem

Bij grote iOS-updates horen we altijd meldingen dat de batterijduur van de iPhone minder lijkt te worden. Dit geldt vaak alleen voor de eerste paar dagen tot zo’n twee weken omdat energie-intensieve achtergrondprocessen draaien – zoals van de zoekfunctie Spotlight. Daarna zou alles stabiel moeten zijn … en blijven.

Dit was echter niet het geval voor veel gebruikers van iOS 17. Maar er is goed nieuws, want de laatste update, iOS 17.2.1 lijkt het batterijprobleem te verhelpen. Deze bevat een bugfix, al is deze officieel alleen bedoeld voor bepaalde regio’s. Maar ook wij van iPhoned merkten een langere accuduur op. Dit is er aan de hand.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.2.1 en batterij: Japan en China

Zoals Japanse iPhone-bezitters hebben gemeld, staat in de release-notes voor de update daar dat-ie een probleem verhelpt waardoor de batterij ‘in bepaalde gevallen snel leeg kan raken’. Apple geeft hier geen verdere informatie over en de opmerking ontbreekt in zowel de Engelse als de Nederlandse bijsluiter. Op X werd daarnaast gezegd ook dat de Chinese release-notes dezelfde informatie bevatten, dus dit is geen bug die beperkt is tot de Japanse markt.

Apple zelf gaf verder overigens geen details over iOS 17.2.1. Er was alleen sprake van ‘belangrijke probleemoplossingen’ en dat het ‘aanbevolen voor alle gebruikers’ was. De typische zin van Apple als het bedrijf verder geen commentaar geeft op een update. Beveiligingsoplossingen werden niet concreet genoemd. Toch was de update zo belangrijk voor Apple dat hij nog aan het eind van afgelopen jaar moest worden uitgebracht – slechts acht dagen na de grote update 17.2.

Zelf controleren

Overigens kun je ook zelf controleren wat mogelijk de boosdoener voor een te slechte accutijd van je iPhone is. In ’Instellingen>Batterij’ controleer je welke app volgens iOS de meeste energie vraagt. Hier bekijk je ook informatie over systeemprocessen en wat die met je accu doen. Tot slot kun je zien of de iPhone moeite had met het vinden van een mobiel netwerk, want dat is ook funest voor je accu.

Zie je hier niets geks staan maar vind je toch dat je accu snel leeg loopt? Installeer dan spoedig iOS 17.2.1. Het staat al eventjes voor je klaar in ‘Instellingen>Algemeen>Software-update’.