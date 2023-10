iOS 17.1 is uit: dit is er nieuw in de grote iPhone-update

Apple heeft zojuist iOS 17.1 uitgebracht. Deze grote iPhone-update brengt flink wat vernieuwingen: dit is er nieuw.

iOS 17.1 is uit

We hebben er even op moeten wachten, maar nu is het zover: de eerste grote update voor iOS 17 is uit. Met iOS 17.1 krijgt je iPhone er weer allerlei nieuwe features bij, en natuurlijk de nodige bugfixes. Ook de iPad heeft een update, iPadOS 17.1, met grotendeels dezelfde functies. Dit is er nieuw.

1. AirDrop via internet

AirDrop bestaat al sinds 2011, en is verreweg de meest gemakkelijke manier om bestanden te versturen tussen de iPhone, iPad en Mac. Maar er zat altijd één beperking aan: het werkt alleen als de apparaten bij elkaar in de buurt zijn. Met iOS 17.1 verandert dat. Loop je nu weg van elkaar terwijl je iets AirDropt, dan gaat de uitwisseling van bestanden verder via internet. Wel zo gemakkelijk.

2. Upgrades voor Muziek

De Muziek-app (Apple Music) krijgt met iOS 17.1 ook wat handige nieuwe functies. Zo wordt het mogelijk om nummers als favoriet te bestempelen. Die kun je vervolgens gemakkelijk filteren. Ook is het mogelijk om coole afbeeldingen te maken voor je afspeellijsten, en adviseert de Muziek-app nu nieuwe nummers voor je playlists op basis van de nummers die er al in staan.

3. Meer opties voor Stand-by

Op de iPhone 14 Pro (Max) en iPhone 15 Pro (Max) blijft de Stand-by-modus van iOS 17 altijd in beeld. Dit in tegenstelling tot andere modellen, waarbij deze modus na 20 seconden weer uit beeld verdwijnt. Nu heb je ook op de bovenstaande modellen die optie (in ‘Instellingen>Stand-by’), voor als je liever niet de hele nacht wordt aangestaard door een klokje.

4. Foto’s op je toegangsscherm

Je lockscreen heeft sinds iOS 16 al de mogelijkheid om je uitgelichte foto’s af te wisselen. Leuk, maar wat nou als je foto’s uit een specifiek album wilt? Met iOS 17.1 kan dat eindelijk! Zo kun je bijvoorbeeld een album maken met achtergronden uit onze Wallpaper Weekly – dan heb je altijd iets moois op je toegangsscherm.

iOS 17.1: meer kleine verbeteringen

In iOS 17.1 zitten nog meer kleine verbeteringen. Dit is er een greep uit:

Het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro (Max) toont nu een indicator als je je zaklamp aan hebt staan.

De actieknop op de iPhone 15 Pro (Max) wordt niet meer zomaar geactiveerd in je broekzak.

Als een foto niet helemaal op je scherm past als je hem instelt als achtergrond, kun je nu de achtergrond automatisch laten uitbreiden.

NameDrop, waarmee je contactgegevens deelt door twee iPhones tegen elkaar te houden, werkt nu ook met de Apple Watch.

iOS 17.1 downloaden

iOS 17.1 is vanaf nu te downloaden op je iPhone via ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Je hebt hiervoor wel een iPhone XS, iPhone XR of een nieuwer model nodig. Vergeet daarna ook niet je Watch te updaten naar watchOS 10.1! Op de iPad staat ook nog iPadOS 17.1 voor je klaar. Downloaden maar!