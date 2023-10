iOS 17.1 komt eraan (en dit is wanneer je de update kunt installeren)

De volgende update voor iOS 17 komt eraan, en inmiddels is de officiële datum van iOS 17.1 bekend. Dit is wanneer je de volgende update kunt installeren!

iOS 17.1: datum bekend

Heb je iOS 17 al geïnstalleerd? Dan mag je binnenkort weer updaten. De datum van iOS 17.1 is echter nu al bekend. Op 24 oktober moet de nieuwste update voor Apple’s besturingssysteem al uitkomen.

Dat is op de Franse website van de ANFR te lezen. De datum voor iOS 17.1 werd daar al bij voorbaat gedeeld vanwege de problemen met de straling van de iPhone 12. De update naar iOS 17.1 moet dit ‘gevaar’ oplossen.

Dat de update er zo vlot komt is niet erg verwonderlijk. Apple kreeg afgelopen september van Frankrijk te horen dat ze moesten stoppen met de verkoop van de iPhone 12. De Franse autoriteiten hadden vastgesteld dat de elektromagnetische straling van de iPhone 12 hoger was dan de wettelijk toegestane limieten.

Tests uitgevoerd door Franse regelgevende instanties onthulden dat de iPhone 12 een stralingsniveau had van 5,74 watt per kilogram lichaamsgewicht, aanzienlijk hoger dan de toegestane 4 W/kg.

Apple heeft vlot gereageerd op het stralingsprobleem door een software-update te ontwikkelen die is opgenomen in iOS 17.1. Deze update is specifiek bedoeld om te voldoen aan de eisen van het Franse testprotocol.

Deze aanpassing kan echter resulteren in een lichte daling van de mobiele prestaties in situaties waarin het mobiele signaal zwak is. Het merendeel van de gebruikers zal echter geen verschil merken als gevolg van deze verandering in zendvermogen. Om zeker te zijn moeten we nog even afwachten, tot de release-datum van iOS 17.1.

