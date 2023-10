iOS 17.1 bèta 3: dit komt er binnenkort naar je iPhone

Bèta 3 van iOS 17.1 is uit, exact één week na de vorige versie. We komen langzaam in de buurt van de officiële release, dus het is een goed moment om even naar alle nieuwe functies te kijken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.1: de stabiele versie

De eerste .1 release van een iOS-versie is doorgaans hét moment waarop de meeste mensen gaan updaten naar de nieuwste versie. Uiteraard, jij hebt iOS 17 natuurlijk al op je iPhone staan, maar de automatische update (dus dat mensen voor iOS 17 een rood bolletje bij ‘Instellingen’ zien staan) gaat meestal pas bij iOS 17.1 in.

Daarom wordt deze .1-versie van een iOS-release vaak als de ‘stabiele’ versie gezien. De versie die voor iedereen veilig is om te installeren, dus. Maar naast alle stabiliteitsverbeteringen zitten er natuurlijk nog wat nieuwe functies in. We beginnen met veranderingen sinds bèta 2.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veranderingen tussen bèta 2 en 3 van iOS 17.1

In Apple Music kies je voortaan favoriete nummers, albums en artiesten. Die favorieten worden opgenomen in een nieuwe automatisch gegenereerde afspeellijst die gemakkelijk toegang biedt tot populaire muziek. Aangepast albumhoesjes kun je nu ook naar afspeellijsten uploaden zonder de app te verlaten.

AirDrop ondersteunt in iOS 17.1 bestandsoverdracht via internet als apparaten buiten bluetooth- en wifi-bereik zijn. Dit maakt naadloos delen mogelijk, ongeacht de locatie.

Daarnaast krijgt de nachtklokmodus Stand-by wat uitgebreidere instellingen. Zo zit er nu een optie dat het display aan moet blijven staan en niet gaat sluimeren. Jammer genoeg geldt dit nog steeds alleen voor de iPhones met een always-on scherm.

Lees ook: iOS 17 problemen: veelvoorkomende bugs én oplossingen

Dit komt nog later

Overigens zitten we nog op een hoop andere functies te wachten die nog nergens te bekennen zijn in iOS 17.1. Zo hebben we de nieuwe Dagboek-app nog steeds niet werkend gezien. Deze app maakt het mogelijk om – hoe kan het ook anders – een dagboek bij te houden, inclusief foto’s en meer. Eventueel is de app straks ook eerst in de App Store te vinden, en wordt pas op een later moment gebundeld met iOS.

Ook wachten we nog op de mogelijkheid om gezamenlijk afspeellijsten in Apple Music samen te stellen. Je nodigt dan vrienden uit om liedjes toe te voegen en de volgorde aan te passen. Net als in Spotify.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over iOS 17 of de iPhone 15? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!