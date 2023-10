iOS 17.1 bèta 2 is uit – dit is er allemaal veranderd

Goed nieuws voor alle iPhone-gebruikers: bèta 2 van iOS 17.1 is er al, en hij bevat een aantal spannende veranderingen en vernieuwingen. Vooral de Stand-by-functie is aangepakt en, jawel, de beltonen zijn terug. Maar niet zoals je denkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.1 bèta 2: verbeteringen voor Stand-by

Stand-by krijgt wat extra aandacht in deze bèta met een paar nieuwe opties om je display-instellingen naar wens aan te passen. In het Stand-by-menu vind je nu onder ‘Beeldscherm’ nieuwe instellingen waarmee je je scherm automatisch kunt laten uitschakelen, na 20 seconden of… gewoon nooit!

Met name de optie om je Stand-by-widgets altijd zichtbaar te houden, zal voor veel mensen een interessante toevoeging zijn. Let op: deze nieuwe display-opties zijn voorlopig enkel beschikbaar op de iPhone 14 Pro en iPhone 15 Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.1 bèta 2: de beltonen zijn terug

Een opvallende comeback in deze update zijn de beltonen die wel beschikbaar waren in iOS 17, maar mysterieus afwezig waren in de eerste bèta van iOS 17.1. Ze zijn niet alleen terug, maar nog net zo subtiel en zacht als je ze nu al kent uit iOS 17.0. Wel is er een extraatje: je kunt nu wel aangepaste tonen instellen!

Probleemoplossingen en ‘Tik dubbel’ voor je Watch

Apple heeft ook enkele verbeteringen aangebracht voor gebruikers die misschien problemen hebben ondervonden met widgets die zowel op iOS al macOS moeten verschijnen. Deze blijven niet meer leeg als je niet-overeenkomende iOS- en macOS-releases draait.

Voor de Apple Watch-gebruikers zijn iOS 17.1 en watchOS 10.1 bèta 2 ook voorzien van de nieuwe Tik dubbel-functie, beschikbaar voor Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2. Een leuke nieuwe manier om door je Watch te navigeren, waarover je meer kunt ontdekken in onze hands-on met de nieuwe functie.

Nog meer gespot?

Dat waren de kernpunten van deze nieuwe bèta-update! Heb je zelf al iets nieuws en spannends opgemerkt in iOS 17.1 bèta 2? We horen graag je gedachten in de reacties! Blijf ook de komende week op de hoogte voor meer gedetailleerde verslaggeving over alle updates die vandaag zijn gelanceerd.

Zorg ervoor dat je geen enkel Apple-nieuwtje mist door je aan te melden voor onze nieuwsbrief en de gratis iPhoned-app te downloaden. Houd ook onze website goed in de gaten, zodat je altijd up-to-date blijft over iOS 17 en de iPhone 15!