iOS 17.1 bèta 1 is uit (dit zijn de nieuwe functies)

Je hebt je iPhone waarschijnlijk net bijgewerkt naar iOS 17, maar bèta 1 van iOS 17.1 is nu al verschenen. Wij vertellen wat de nieuwe functies zijn!

iOS 17.1 bèta 1

Nog geen twee weken nadat iOS 17 voor iedereen met een (recente) iPhone te installeren was, heeft Apple iOS 17.1 bèta 1 uitgebracht. Het is ook geen kleine update, want er zitten behoorlijk wat nieuwe functies in. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Favorieten in Apple Music

In Apple Music is er nu een nieuwe manier om muziek te ‘faven’. Normaal moet je in Apple Music op het Hartje tikken om een liedje leuk te vinden. Daar komt nu een sterretje voor in de plaats.

Het fijne is dat dit nieuwe systeem ook in de muziekspeler op je lockscreen te vinden is. Je hoeft dus niet meer de app te openen om een liedje leuk te vinden.

Het is jammer genoeg nog niet een ‘echte’ favorietenlijst. Tik je op het sterretje dan wordt het nummer toegevoegd aan je bibliotheek. Apple Music gebruikt dan deze favorieten om liedjes aan te raden. De liedjes komen dus (nog) niet terecht in afspeellijst met favorieten. Hopelijk gaat Apple dat nog toevoegen.

AirDrop en NameDrop

Wanneer je bestanden doorstuurt met AirDrop is het nu niet meer nodig om in de buurt van elkaar te blijven. Als de bestanden eenmaal aan het sturen zijn kun je voortaan gerust weglopen. AirDrop zal in iOS 17.1 bèta 1 dan via de mobiele dataverbinding van je iPhone verder gaan.

Daarnaast heeft NameDrop een update gekregen. Met watchOS 10.1 en iOS 17.1 kun je de functie nu ook op je Apple Watch gebruiken.

Zaklamp indicator

Je hebt vast wel eens per ongeluk de zaklamp aangezet, en dan merk je het soms pas wanneer je de iPhone toevallig een keer omdraait. Daar komt nu een eind aan, want Apple laat voortaan in het Dynamic Island een icoontje zien wanneer je de zaklamp is ingeschakeld. Dit werkte al op de iPhone 15 Pro en Pro Max, maar nu ook op de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Wallpapers en achtergronden

Ook bij het instellen van een achtergrond heeft Apple in iOS 17.1 bèta 1 wat gewijzigd. Het is in de bèta namelijk mogelijk om een wallpaper iets ‘uit te rekken’. Bij het instellen kun je dan op de drie puntjes tikken en voor ‘Extend Wallpaper’ kiezen.

