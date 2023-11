iOS 17.1.2 verschijnt binnenkort – dit is wanneer je kunt updaten

Er komt weer een update voor je iPhone aan, want iOS 17.1.2 verschijnt deze week. Dit is wanneer je de update kunt verwachten!

iOS 17.1.2 verschijnt deze week

Er komt weer een tussentijdse update aan voor iOS 17, want iOS 17.1.2 wordt deze week uitgebracht. Eerder lanceerde Apple al iOS 17.1.1 om problemen met Apple Pay en de Weer-app te verhelpen. Helaas werden niet alle problemen in iOS 17 opgelost, waardoor Apple nu nóg een kleine update moet uitbrengen. Met iOS 17.1.2 focust Apple dus opnieuw op bugfixes.

Het is niet verrassend dat er nog een tussentijdse update verschijnt voor iOS 17, want gebruikers hebben nog steeds last van internetproblemen. Dit is overigens niet het enige besturingssysteem dat te maken heeft met bugs, ook watchOS 10, iPadOS 17 en macOS Sonoma werkten niet naar behoren. Deze problemen waren zelfs zo groot, dat Apple de ontwikkeling van nieuwe besturingssystemen tijdelijk stil heeft gelegd.

Verbindingsproblemen in iOS 17

Door de ontwikkeling van iOS 18 en visionOS te pauzeren, konden ontwikkelaars zich volledig focussen op het oplossen van alle problemen in de bestaande besturingssystemen. Het grootste probleem dat in iOS 17.1.2 opgelost moet worden heeft te maken met de internetverbinding van iPhones. Gebruikers hebben namelijk slechter mobiel bereik en verbindingsproblemen met wifi.

Hierdoor werkt internet vaak traag bij iPhones die draaien op iOS 17.1. Ook als er overgeschakeld wordt naar mobiele data werkt de internetverbinding nog niet naar behoren. Erg vervelend natuurlijk, maar deze bug is wél al opgelost in de testversie van iOS 17.2. Helaas was dat nog niet het geval in iOS 17.1.1, maar het is de verwachting dat Apple dit probleem met iOS 17.1.2 wel verhelpt.

Daarnaast worden problemen met notificaties en Apple’s HomeKit waarschijnlijk verholpen in de nieuwe update. Bij laatstgenoemde werken de automatiseringen niet meer sinds het installeren van iOS 17. Bij het krijgen van een melding maakt de iPhone in sommige gevallen geen geluid meer. Deze problemen worden in iOS 17.1.2 hopelijk ook opgelost.

Je hoeft niet lang meer te wachten op de update, want het is de verwachting dat iOS 17.1.2 vanavond of morgenavond verschijnt. Doorgaans brengt Apple nieuwe iOS-updates uit op dinsdag- of woensdagavond om 19.00 uur. De nieuwe update verschijnt dus waarschijnlijk 28 of 29 november om 19.00 uur op je iPhone. Houd je telefoon daarom goed in de gaten vanavond!

