iOS 17.1.2 is uit – en hierom moet je snel updaten

Het is weer tijd om even de nieuwste update voor je iPhone binnen te halen. In iOS 17.1.2. zitten een paar belangrijke beveiligingsupdates.

iOS 17.1.2 is uit

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Apple heeft in deze update geen nieuwe functies gestopt. Toch is het een update die je wel even moet installeren. Apple zegt namelijk dat deze update naar iOS 17.1.2. een paar belangrijke beveiligingsupdates bevat.

Het is dus belangrijk dat je de update zo snel mogelijk installeert. Er wordt zelfs een lek gedicht die al sinds iOS 16.7.1. in het besturingssysteem zat. Hoe je zo snel mogelijk kunt updaten lees je hieronder!

iOS 17.1.2 downloaden

De update is nu beschikbaar voor elke iPhone met iOS 17. Het downloaden van iOS 17.1.2 doe je het snelst zo:

Zorg dat je iPhone-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang hem aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en tik op ‘Download en installeer’.

Je kunt uiteraard ook wachten tot je iPhone de update uit zichzelf vindt, maar dat duurt meestal wel een paar dagen. Het is daarom beter om zelf de update naar iOS 17.1.2 meteen binnen te halen.

Er is niet alleen een update voor de iPhone uitgebracht. Ook voor andere Apple-apparaten staat er een nieuwe update klaar. Zo kun je de iPad nu bijwerken naar iPadOS 16.7.1. En op de Mac is macOS Sonoma 14.1.2 patch 2 beschikbaar.

Zowel op de iPad als op de Mac worden dezelfde veiligheidslekken gedicht. Dus het is ook voor deze apparaten belangrijk dat je zo snel mogelijk de update binnenhaalt.

