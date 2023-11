iOS 17.1.1 komt binnenkort naar je iPhone (en lost deze problemen op)

Apple brengt binnenkort iOS 17.1.1 naar je iPhone, waarmee een aantal irritante problemen wordt opgelost. Dit moet je weten over de update!

Apple werkt aan iOS 17.1.1

Een week geleden bracht Apple iOS 17.1 uit. Dit was een grote update, waarmee flink wat vernieuwingen naar je iPhone zijn gekomen. Zo is AirDrop via internet nu mogelijk, heeft Stand-by er meer opties bijgekregen en is de Muziek-app uitgebreid. Helaas bracht de nieuwe iOS-versie ook wat problemen naar je iPhone, die Apple nu met iOS 17.1.1 probeert op te lossen.

De nieuwe iOS-versie wordt daarom vermoedelijk een kleine update, waarmee vooral fouten in iOS 17.1 worden verholpen. Welke bugs dat precies zijn is nog even afwachten, maar er zijn meerdere mogelijkheden. Sinds de release van iOS 17.1 lopen gebruikers namelijk tegen verschillende fouten aan. Wij zetten de problemen voor je onder elkaar.

Deze problemen zitten in iOS 17.1

Naar verluidt veroorzaakt iOS 17.1 grote problemen met de internetverbinding van iPhones. Gebruikers hebben slechter mobiel bereik en verbindingsproblemen met wifi. Hierdoor werkt internet vaak traag bij iPhones die draaien op iOS 17.1. Deze bug is al opgelost in de testversie van iOS 17.2, maar het duurt nog even voordat die definitieve update verschijnt. Apple lost het probleem daarom vermoedelijk voor iedereen op in iOS 17.1.1.

Daarnaast zorgt een vervelende bug in iOS 17.1 ervoor dat iPhones zichzelf ‘s nachts uitschakelen. De iPhone staat hierdoor een aantal uur volledig uit in de nacht, zonder dat het de bedoeling is. Dit probleem doet zich vooral voor als je de iPhone ‘s nachts aan de oplader legt. Je ziet bij de instellingen van je iPhone onder ‘Batterij’ of jouw toestel ook last heeft van deze bug. Er ontbreken dan namelijk gegevens bij het batterijniveau van de telefoon.

Deze problemen zijn zo groot, dat Apple waarschijnlijk een tussentijdse update uitbrengt om ze te verhelpen. Het is nog niet bekend wanneer iOS 17.1.1 verschijnt, maar dat zal vermoedelijk niet lang meer duren. Het is de verwachting dat Apple iOS 17.2 in december uitbrengt, dus iOS 17.1.1 komt nog voor volgende maand. We kunnen iOS 17.1.1 daarom hoogstwaarschijnlijk binnen twee of drie weken installeren.

Dat is niet de enige tussentijdse update die Apple uitbrengt, want ook van watchOS 10 komt er een nieuwe versie aan. Twee weken geleden verscheen watchOS 10.1, maar die update veroorzaakt nu problemen met de batterij van de Apple Watch. De accu gaat naar verluidt namelijk veel te snel leeg. Het is daarom goed mogelijk dat Apple binnenkort iOS 17.1.1 én watchOS 10.1.1 tegelijk uitbrengt.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.