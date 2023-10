iOS 17.0.3 is uit – en verhelpt een irritant probleem

Apple heeft een nieuwe update voor iOS 17 uitgebracht. Met iOS 17.0.3 wordt een behoorlijk irritant probleem verholpen. Updaten maar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.0.3 is uit en lost een irritant probleem op

Een week na de release van iOS 17.0.2 is het wederom tijd om je iPhone bij te werken. En dat moet je ook zo snel mogelijk doen, want in iOS 17.0.3 wordt een irritant probleem opgelost.

Zoals je misschien weet worden de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max soms ontzettend heet. Apps als Instagram en Uber zorgden er zelfs voor dat de iPhone soms te warm werd om vast te houden. Apple heeft nu eindelijk een fix voor dit probleem uitgebracht met iOS 17.0.3.

Apple had al eind september al laten weten dat deze bug in iOS 17 zat, en dat ze spoedig met een fix zouden komen. Het lijkt erop dat sommige apps niet helemaal lekker overweg konden met de nieuwe A17 Pro-chip. Apple heeft hiervoor samen met de app-ontwikkelaars aan de oplossing gewerkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens doorgaans betrouwbare Ming-Chip Kuo kwam het oververhitten van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max waarschijnlijk door ‘aanpassingen in het thermisch systeem’. Hiermee wordt de manier bedoeld waarop de iPhone omgaat met warmte.

Volgens de Apple-kenner was het voor Apple alleen mogelijk om de warmte-ontwikkeling te verminderen door de processor-snelheid te verlagen. Dat blijkt dus achteraf niet nodig te zijn met deze update naar iOS 17.0.3.

Ook interessant: iPhone updaten – zo installeer je de nieuwste iOS-versie

Apple iPhone 15 Pro Max prijzen vergelijken Met abonnement € 72,50 p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.479,- Bekijk beste prijs

Nou denk je misschien dat deze update voor de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus niet zo belangrijk is, maar niets is minder waar. In deze update zit namelijk ook een onmisbare fix voor elke iPhone. Er wordt namelijk een vervelende kwetsbaarheid in de kernel opgelost.

De kernel is het centrale deel van het besturingssysteem (iOS in dit geval) en het is ontzettend belangrijk om de toegang goed te beveiligen. Met de iOS 17.0.3 wordt het kwaadwillenden weer een stuk moeilijker gemaakt (zo niet onmogelijk) om toegang te krijgen.

Meer over iOS 17