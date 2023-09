iOS 17.0.2 nu voor iedereen te downloaden – ga direct updaten!

Afgelopen week was er even wat verwarring, want Apple bracht bijna tegelijkertijd iOS 17.0.2 voor de iPhone 15-modellen uit, en iOS 17.0.1 voor alle andere telefoons. Nu is iOS 17.0.2 echter beschikbaar voor iedereen. Hierom moet je meteen updaten!

iOS 17.0.2 voor alle iPhones

Zoals gezegd kwam iOS 17.0.2 al afgelopen week naar alle iPhone 15-modellen. Bij de eerste configuratie van de nieuwe telefoons werd je er ook heel duidelijk op gewezen dat het handig is om die update meteen te installeren. In iOS 17.0 (en 17.0.1) zit namelijk een bug die voor problemen kan zorgen bij het overstappen van een oude naar een nieuwe iPhone. Het was dus heel belangrijk dat iedereen met zo’n gloednieuwe iPhone ook direct die update kreeg.

Heb je een iPhone 15? Dan is de kans groot dat je iOS 17.0.2. al op je telefoon hebt staan. Heb je daarentegen nog een oudere iPhone? Dan mag je snel naar ‘Instellingen>Algemeen>Software-update’ sprinten. Maar zitten er in die update precies dezelfde aanpassingen?

iOS 17.0.2 verhelpt overstap-probleem

Volgens onze informatie bevat iOS 17.0.2 voor oudere iPhones exact dezelfde probleemoplossing. Alleen is die in dit geval wat minder erg, omdat je waarschijnlijk niet direct gaat overstappen op een oude iPhone die een week geleden werd geüpdatet naar iOS 17.

Maar voor de toekomst kunnen we je nu geruststellen. Je kunt nu ook weer zonder problemen overstappen van een oudere iPhone naar een iets minder oudere iPhone met iOS 17.

Meer over iOS 17

De update naar iOS 17 brengt veel nieuwe functies naar je iPhone. Zo hebben de apps Telefoon, FaceTime en Berichten een flinke update gekregen. AirDrop heeft een uitbreiding met NameDrop en met de functie Stand-by kun je de iPhone als een soort slimme wekkerradio naast je bed gebruiken. Daarnaast heeft Safari nieuwe functies en vind je de Gezondheid-app ook wat vernieuwingen.

