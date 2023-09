iOS 17.0.1 én 17.0.2 zijn uit: belangrijke updates voor elke iPhone

iOS 17 is nog maar net verschenen en Apple heeft alweer updates voor je klaarstaan. Maar het is wel belangrijk om iOS 17.0.1 (of iOS 17.0.2) zo snel mogelijk te installeren!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heeft je iPhone net de flinke installatie van iOS 17 achter de rug, mag hij weer aan de slag. Er is namelijk een update voor iOS 17 verschenen. In iOS 17.0.1 krijgt je iPhone echter geen nieuwe functies. Nee, in deze update zitten vooral belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates.

Dat maakt het misschien wel extra belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren. Dat doe je door te tikken op ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Vervolgens staat de update daar voor je klaar.

Overigens krijgen verse iPhone 15-bezitters een iets andere update. Voor hun staat namelijk iOS 17.0.2 te wachten. Ook bij deze update is het belangrijk om die zo snel mogelijk te binnen te halen en te installeren.

Ook interessant: iOS 17 problemen – veelvoorkomende bugs én oplossingen

Oh ja! Apple heeft voor de iPhones die niet naar iOS 17 kunnen ook een update uitgebracht. Die kunnen iOS 16.7 (build 20H19) op hun iPhones zetten. Ook voor deze update is het belangrijk dat je dat zo snel mogelijk doet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over iOS 17

De update naar iOS 17 brengt veel nieuwe functies naar je iPhone. Zo hebben de apps Telefoon, FaceTime en Berichten een flinke update gekregen. AirDrop heeft een uitbreiding met NameDrop en met de functie Stand-by kun je de iPhone als een soort slimme wekkerradio naast je bed gebruiken. Daarnaast heeft Safari nieuwe functies en vind je de Gezondheid-app ook wat vernieuwingen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over iOS 17 of de iPhone 15? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!