Onze wensen voor iOS 16: always on-scherm, interactieve widgets en meer

Apple kondigt een nieuwe versie van zijn iPhone-besturingssysteem aan tijdens een WWDC-evenement op 6 juni. Dit zijn onze grootste wensen voor iOS 16.

iOS 16: vier features die bovenaan onze wensenlijst staan

Over ongeveer twee maanden weten we hoe iOS 16 eruit ziet en welke nieuwe functies Apple allemaal heeft toegevoegd aan de iPhone-software. Tot die tijd mogen we dromen en speculeren. In dit artikel zetten we een aantal van onze iOS 16-wensen voor je op een rijtje. Lees snel verder!

1. Always on-scherm

We vragen er nu al jaren om: een always on-scherm. Android-smartphones hebben de functie al jaren en ook de Apple Watch Series 7 beschikt over de functie. Een always on-scherm toont nuttige informatie zoals de tijd, datum en een aantal notificaties als je jouw smartphone niet gebruikt. Om een goede accuduur te realiseren is een always on-scherm echter niet zomaar even mogelijk.

Apple zou daarom dezelfde techniek als de Apple Watch kunnen gebruiken. Om energie te besparen schakelt het scherm bij inactiviteit over op een besparingsmodus, die zichzelf veel minder vaak ververst. Hiervoor is echter wel een zogenoemd LTPO-scherm nodig – en dat hebben alleen de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max.

LTPO-technologie zorgt ervoor dat een scherm kan wisselen tussen verschillende ververssnelheden. Hoe lager de framerate, hoe minder energie het scherm verbruikt. Ook is een oled-scherm nodig om een always on-scherm efficiënt te laten werken. Zwarte pixels staan bij een oled-paneel namelijk echt uit, waardoor ze geen stroom verbruiken.

Omdat er zoveel haken en ogen hangen aan een always on-display, is de functie momenteel maar voor heel weinig iPhones weggelegd. Mocht Apple de feature integreren in iOS 16, dan zullen waarschijnlijk niet alle bestaande iPhones er gebruik van kunnen maken. Grote kans zelfs dat alleen de iPhone 14 ermee overweg kan.

2. Interactieve widgets

Het was misschien wel de belangrijkste feature van iOS 14: widgets. Widgets zijn als het ware kleine previews van apps. Ze tonen handige informatie direct op je homescherm, waardoor je niet altijd de app zelf hoeft te openen. Toch zijn de iOS-widgets nog verre van perfect.

De widgets tonen namelijk enkel informatie – je kunt er verder niks mee. Hoe tof zou het zijn als je in iOS 16 acties kunt uitvoeren via widgets? Denk aan een interactieve Spotify-widget om een nummer af te spelen, te pauzeren of naar de volgende track te gaan.

Er gaan al een tijdje geruchten over de komst van interactieve widgets in iOS 16. We achten de kans dan ook vrij groot dat Apple daadwerkelijk aan de interactieve app-previews werkt.

3. Opgefrist ontwerp

iOS heeft al sinds iOS 7 in 2013 geen grote visuele veranderingen meer gezien. We hopen dan ook dat Apple zijn mobiele software eindelijk een flinke ontwerp-update geeft. Denk hierbij aan nieuwe app-icoontjes, lettertypes, achtergronden en animaties.

Ook hopen we op mogelijkheden om iOS naar eigen hand te zetten. Veel mensen vinden het jammer dat alle iPhones praktisch hetzelfde zijn. In tegenstelling tot Android biedt iOS namelijk maar weinig opties om de software een persoonlijke look and feel te geven.

Ook het vergrendelscherm mag wat ons betreft een flinke opfrisbeurt krijgen. We vonden allerlei concepten op internet die widgets en sneltoetsen op het lockscreen tonen. Zolang Apple een manier vindt om de boel goed te beveiligen, zijn wij helemaal voor.

4. Zichtbaar batterijpercentage

De iPhone had vroeger een handig batterijpercentage in de statusbalk. Het huidige losstaande icoontje geeft niet altijd een duidelijk beeld van het accuniveau. Dat ene procent kan zomaar het verschil maken – en dus hopen we dat iOS 16 het permanente accupercentage in de statusbalk terugbrengt.

Met de komst van de iPhone X was er niet genoeg ruimte voor het percentage. De iPhone 13-serie heeft echter een kleinere notch, waardoor er weer meer ruimte vrij is. Ook zou Apple het percentage bijvoorbeeld in het accu-icoontje kunnen verwerken. Allerlei opties, dus hopelijk krijgen we het batterijpercentage (waar we stiekem allemaal naar verlangen) binnenkort weer terug.

Op 6 juni weten we meer over iOS 16

Op 6 juni onthult Apple de grote iPhone software-update van het jaar: iOS 16. Ook de iPad, Mac en Apple Watch krijgen updates. Het evenement vindt plaats tijdens de World Wide Developers Conference (WWDC), een jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars. Wil je vanaf je bank meekijken? Dat kan, want het event vindt wederom geheel online plaats, net als in de voorgaande twee jaren.

Bij iPhoned gaan we uiteraard live verslag doen van de WWDC-keynote. We zullen dan ook opneiuw uitgebreid ingaan op onze iOS 16-wensen, mocht Apple ze vervullen. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app of houd onze site in de gaten!