Met iOS 16 vertaalt je iPhone teksten via de Camera-app

De Camera-app van de iPhone haal je vooral tevoorschijn om te fotograferen, maar de app kan meer. Zeker vanaf iOS 16, want dan is de Camera-app er ook om teksten in realtime te vertalen.

iOS 16: vertalen in de Camera-app

Zie je een tekst van een vreemde taal, en wil je weten wat er staat? Vanaf iOS 16 vertaal je die razendsnel met je iPhone, en het enige wat je hoeft te doen is de Camera-app openen. iOS 16 is nu nog in bèta, maar is naar verwachting rond september voor iedereen te installeren.

Een tekst omzetten naar het Nederland zit er helaas niet direct in, want die taal wordt dan nog niet ondersteund. Wel kun je allerlei vreemde talen vertalen naar het Engels – en die taal begrijpen de meesten toch beter dan een taal als het Chinees, Portugees of Russisch.

Vreemde taal vertalen met Camera

Zoals gezegd is iOS 16 nog niet voor iedereen te installeren, dat kan vanaf september. Wel heeft Apple er een bèta (testversie) van uitgebracht, waardoor we al weten hoe de vertaalfunctie werkt.

Om de functie op een Nederlandse of Belgische iPhone te gebruiken, moet Livetekst zijn geactiveerd. Deze functie verscheen voor het eerst in iOS 15 en is nog steeds behoorlijk verstopt. Je activeert Livetekst via de Instellingen-app, bij ‘Algemeen>Taal en regio’.

Daarna doe je het volgende om teksten te vertalen met de Camera-app:

Open de Camera-app en richt de camera op een tekst die je wilt vertalen; Rechtsonder verschijnt een icoon met een notitieblaadje: tik erop; Er verschijnt een pop-up. Tik op het pijltje naar rechts en selecteer ‘Vertaal’.

Onmiddellijk wordt de tekst vertaald. Via de optie ‘Wijzig taal’ geef je aan in welke taal je de tekst graag leest. De talen die de vertaalfunctie van Apple ondersteunen zijn:

Arabisch

Chinees

Duits

Engels

Frans

Italiaans

Japans

Koreaans

Portugees

Russisch

Spaans

Of met Google Translate

Revolutionair is de vertaalfunctie van Apple niet, want met de app Google Translate was zoiets al mogelijk. En daarmee is het wél mogelijk om een vreemde taal in realtime in het Nederlands te lezen.

Om een buitenlandse tekst in realtime te vertalen, open je de Translate-app van Google. Vervolgens tik je op het Camera-icoon en richt je de camera op een tekst die je wilt vertalen. Dit kan in realtime, en je kunt ook een foto van de vertaling maken.

Een voordeel van de vertaalfunctie van Apple is dat je er geen externe app voor nodig hebt. Bovendien werkt het vertalen net iets sneller. Ben je benieuwd naar welke vernieuwingen Apple nog meer introduceert in iOS 16? Lees het artikel Apple kondigt iOS 16 officieel aan: hier lees je alles over de update.