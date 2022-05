iOS 16: vernieuwingen voor Apple-apps (en dit gaat er ook nog veranderen)

Het is nog even wachten voordat iOS 16 wordt gepresenteerd tijdens de WWDC. Volgens de laatste geruchten gaan iOS 16 en iPadOS 16 geen geheel nieuw ontwerp krijgen, maar komen er vernieuwingen aan voor sommige Apple-apps. iPhoned vertelt je wat er gaat veranderen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16 vernieuwingen

De doorgaans goed ingelichte Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg vertelt in zijn recente nieuwsbrief meer over de komende iOS 16-release. Hij zegt onder andere dat Apple niet van plan is om iOS of iPadOS een geheel nieuw ontwerp te geven. Hij zegt wel dat de Apple-apps vernieuwingen gaan krijgen en dat er nieuwe manieren komen om iOS 16 te gebruiken.

Interactieve widgets

Verder gaan er al langer geruchten dat Apple interactieve widgets naar iOS gaat brengen. De widgets zijn al sinds iOS 14 te vinden op de iPhone. In iOS 15 waren er geen grote veranderingen bij de widgets te vinden. Hopelijk gaan de interactieve widgets nu wél komen in iOS 16.

Widgets laten op dit moment alleen de informatie zien. Als Apple de widgets in iOS 16 van een aantal vernieuwingen gaat voorzien, zou je straks vanuit een widget een actie kunnen uitvoeren. Zo gebruik je bijvoorbeeld de Muziek-widget om een nummer af te spelen, te pauzeren of naar het volgende nummer te gaan.

Volgens LeaksApplePro komt er ook een Klok-widget, waarmee je snel een timer start of pauzeert. Ook is er een interactieve Berichten-widget in de maak, maar het is nog niet duidelijk wat daarmee mogelijk is.

Lees ook: Eerste foto’s iOS 16 gelekt? iPhone krijgt interactieve widgets

Aansluitend gaat Gurman ook nog even in op de release van WatchOS 9. Hij zegt dat dit een ‘flinke update’ gaat worden. Volgens Gurman gaat Apple onder andere een energiebesparende modus introduceren. Die gaat ervoor zorgen dat je sommige apps en functies kunt gebruiken, zonder dat dit al te veel van je batterij kost.

Verder is Apple volgens Gurman van plan om veel wijzerplaten in watchOS 9 te vernieuwen. Er komt ook een nieuwe functie voor atriale fibrillatie, die bijhoudt hoe vaak een persoon gedurende een periode last heeft gehad van atriumfibrilleren (een hartritmestoornis).

Lees ook: Apple Watch krijgt een energiebesparingsmodus in watchOS 9

Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op Apple-gebied? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!