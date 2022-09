iOS 16: nu updaten of liever nog even wachten?

Gisteravond was het zover! iOS 16 is uit voor de meeste iPhone’s. Maar moet je nu updaten naar iOS 16 of kun je liever nog even wachten in verband met foutjes?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wij hebben er met smart op gewacht en gisteravond kon het eindelijk: onze iPhone’s updaten naar iOS 16. Maar tegelijkertijd was de redactie ook in tweeën gesplitst. Moet je nu updaten naar iOS 16 of is het verstandig om nog even te wachten? De eerste grote iOS-updates zitten vaak vol met bugs en sommige van de coole nieuwe functies komen sowieso pas later.

In dit artikel noemen we de voordelen van zowel het meteen updaten naar iOS 16 en van het wachten op een stabielere softwareversie.

Waarom je nu moet updaten naar de nieuwe software

We kunnen hier heel kort over zijn. De reden om om meteen te updaten naar iOS 16 is omdat je natuurlijk alle nieuwe functies meteen wil uitproberen! Wij konden bijvoorbeeld niet wachten om ons vergrendelscherm aan te passen. De redacteuren van iPhoned die hun iPhone naar iOS 16 hebben geüpdatet hebben (tot op het moment van schrijven), hebben ook nog geen problemen ondervonden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De vele bèta’s van Apple zouden ervoor moeten zorgen dat deze update veilig is. Hoewel iOS 16 hoogstwaarschijnlijk niet bugloos is, zullen er ook geen hele vervelende fouten in zitten. Oftewel: testen maar! Ben je toch een beetje bang dat al je gegevens verloren gaan door bugs? Check dan onze 4 handige iPhone-tips voordat je iOS 16 gaat installeren.

Waarom zou je moeten wachten met updaten naar iOS 16

Ondanks de vele bèta-tests komen iOS-updates altijd met een handvol bugs. Kijk maar naar die van iOS 15. Gelukkig lost Apple deze foutmeldingen al vaak heel snel op in de iOS 16.0.1-versie. Naar verwachting, op basis van de eerdere grote iOS-updates, duurt het grofweg twee weken voordat Apple deze bugs eruithaalt.

Een andere grote reden waarom je nog even wil wachten met het updaten van iOS 16 is het feit dat nog niet alle functies er zijn. Wil je bijvoorbeeld heel graag je iCloud-fotobibliotheek delen of je slimme huis verbeteren met Matter? Dat kan helaas nog niet. Deze functies komen hoogstwaarschijnlijk in de volgende update van iOS 16.

Een derde reden om te wachten met het updaten van iOS 16 is de afwezigheid van iPadOS 16 (en macOS 13 Ventura). Het liefst heb je namelijk al je Apple-apparaten in hetzelfde ecosysteem (en dus in compatibele versies). In dat geval is het dus verstandig om zelfs tot 16.1 te wachten, als ook iPadOS 16.1 en macOS Ventura uit zijn.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!