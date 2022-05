iOS 16 komt eraan – Welke toestellen krijgen de update?

Op 6 juni presenteert Apple iOS 16 tijdens de jaarlijkse WWDC. In dit artikel lees je alles over de toestellen die een update naar iOS 16 krijgen.

iOS 16 voor je iPhone en andere Apple-apparaten

Precies een jaar geleden bracht Apple iOS 15 uit. Deze update had weinig vernieuwingen en dat was jammer. Dit jaar lijkt daar verandering in te komen. Meerdere analisten hebben ons de afgelopen tijd verschillende aanwijzingen gegeven over iOS 16.

Daarnaast verraste Apple ons tijdens de WWDC van 2021. Toen bleek dat iOS 15 ook ondersteuning had voor oude modellen, zoals de iPhone 6S of de iPhone SE uit 2016. Dat wetende, kunnen we nu voorspellen welke toestellen op iOS 16 gaan draaien.

Deze toestellen krijgen iOS 16

iOS draait niet per se op specifieke toestellen, maar op de chips die in je apparaat zit. Daarom kunnen we voorzichtig concluderen dat de iPhone 6S en de SE (2016) iOS 16 helaas niet gaan halen. Deze draaien namelijk beide op een verouderde A9-chip.

Anderzijds denken we dat de iPhone 7 wél een update krijgt. De A10-chip vinden we namelijk nog in Apple-apparaten uit 2019. Apple gaat de ondersteuning voor die cip niet snel stoppen. Goed nieuws dus voor iPhone 7-bezitters! De volgende toestellen krijgen de update naar iOS 16:

Daarnaast krijgen niet alleen iPhones een iOS-update. Ook Apple’s Studio Display gaat een update krijgen. Het klinkt misschien een beetje raar, een monitor met software. De Studio Display zorgt er namelijk voor dat ook op een oudere Mac, je alsnog van de laatste functies kan genieten. Denk hierbij aan middelpunt en Spatial Audio. Ook deze nieuwe Studio Display krijgt dus een update.

Als alle toestellen van Apple met de A10-chip een update krijgen, verwachten we ook dat de iPod touch (7e generatie) de update nog krijgt. Dat is uiteraard goed nieuws voor de liefhebbers van deze mp3-speler. Laatst werd aangekondigd dat Apple de laatste iPod (touch) uit het assortiment haalt.

Dit is er allemaal nieuw in iOS 16

Er gaan veel nieuwe functies komen in iOS 16. Denk hierbij aan nieuwe notificaties en nieuwe functies in sommige Apple-apps. In Berichten komen ‘sociale media-achtige functionaliteiten’, vooral rond audioberichten. Ook komt er een nieuwe vergrendelscherm (met widgets). Daarnaast zien we updates van de Syteemvoorkeuren bij macOS en verbeterde multitasking bij iPadOS.

Volgende week weten we zeker welke toestellen iOS 16 krijgen. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.