iOS 16.0.1 voor iPhone 14 (Pro): deze update móét je installeren

Voor de iPhone 14 (Pro) is iOS 16.0.1 verschenen. Wanneer je net een iPhone 14 (Pro) hebt gekocht, is het belangrijk dat je deze update voor iOS 16 meteen gaat installeren. iPhoned vertelt je water aan de hand is.

De nieuwe iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus en iPhone 14 Pro Max komen allemaal standaard met iOS 16. Deze versie van iOS is echter een iets oudere versie van het besturingssysteem. Daarom heeft Apple nu een update voor iOS 16 uitgebracht die speciaal voor de iPhone 14-modellen is gemaakt (maar je wel meteen moet installeren).

Het is belangrijk dat je deze update van iOS 16 installeert voordat je jouw iPhone 14 gaat gebruiken. Er worden namelijk een paar belangrijke fouten opgelost. Maar geen nood, als het goed is moet je deze update ook per se uitvoeren voordat je toestel kunt gebruiken.

Een van de fouten heeft te maken met het activeren en installeren van je iPhone. Je wilt natuurlijk niet dat er tijdens dit belangrijk moment ook maar iets misgaat!

Volgens de bijbehorende beschrijving fixt Apple met deze update ook een probleem in de Foto’s-app en een issue met het Enterprise log-in systeem.

Om de iOS 16-update te installeren hoef je eigenlijk alleen het toestel aan te zetten en je krijgt dan automatisch de melding. Sterker nog: je moet de update installeren voordat je aan de slag gaat. Let op: deze update is dus alleen beschikbaar op de iPhone 14-modellen. Andere modellen zoals de iPhone 13 zien deze update helemaal niet.

Meer over de iPhone 14

Apple heeft wederom vier iPhone-modellen gelanceerd, met twee goedkopere en twee geavanceerdere versies. In de plaats van de ‘mini’ is er de iPhone 14 Plus die een scherm van 6,7 inch heeft, met de specificaties van de iPhone 14.

De twee goedkopere modellen (de iPhone 14 en iPhone 14 Plus) hebben weer een notch (de zwarte inkeping bovenaan het scherm). Die is even groot als bij de iPhone 13.

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben een nieuw Dynamic Island in plaats van de notch. Dit is een soort ovale balk die van vorm kan veranderen wanneer je bijvoorbeeld een notificatie krijgt.

iPhone 14 kopen

Heb je nog geen iPhone 14, maar weet je nog niet zeker welke versie je wilt? iPhoned vertelt je alles over de iPhone 14 (Plus), de iPhone 14 Pro (Max), hoeveel opslagruimte je nodig hebt en welke kleuren er zijn! Zorg er alleen wel dat je na het kopen meteen de iOS 16-update gaat installeren op je iPhone 14.

Apple iPhone 14 Pro prijzen vergelijken Met abonnement € 72,50 p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.329,- Bekijk beste prijs

