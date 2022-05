iOS 16 wordt ‘significante update’: dit zijn de verwachte functies

Volgende week organiseert Apple de jaarlijkse WWDC, waarin het bedrijf onder meer het nieuwe iOS 16 presenteert. Een betrouwbare Apple-insider verklapt alvast de eerste verbeteringen.

iOS 16: wat is er straks nieuw?

De grote iPhone-update van vorig jaar was iOS 15, en die was niet zo heel spannend. Dit jaar lijkt een interessantere update in aantocht. ‘Wat mij is verteld, is dat de nieuwe software – met de codenaam ‘Sydney’ een significante update is’, meldt de betrouwbare Apple-analist Mark Gurman van Bloomberg.

Volgens de Apple-insider bevat iOS 16 ‘boordevol veranderingen’, waaronder veranderingen voor notificaties, verbeteringen voor multitasken op de iPad en verbeteringen voor de Berichten- en Gezondheid-app. In Berichten komen ‘sociale media-achtige functionaliteiten, vooral rond audioberichten’. Wat er precies verandert, is onduidelijk.

Verbeterd vergrendelscherm

Wel laat Gurman iets meer los over het nieuwe vergrendelscherm dat de iPhone met iOS 16 krijgt. ‘Apple plant grote verbeteringen voor het vergrendelscherm, inclusief wallpapers met widget-achtige mogelijkheden’, schrijft hij.

Een eerder gemaakt concept van iOS 16.

Daarmee wordt het iPhone-vergrendelscherm een stuk functioneler. Nu zie je daar alleen je meldingen, en de twee onderste knoppen geven je snel toegang tot de zaklamp en camera. Het lijkt er dus op dat je in het vergrendelscherm van iOS 16 ook widgets kwijt kunt. Dit zijn blokken met informatie van apps. De Weer-widget laat bijvoorbeeld de weersverwachting voor de komende paar uur zien, en de Agenda-widget toont de aankomende activiteiten.

De Apple-analist heeft ook informatie over de andere besturingssystemen. In macOS krijgt Systeemvoorkeuren een grote herziening, die meer overeenkomt met de Instellingen-app van iOS. Hierbij gaat het om het organiseren van instellingen per app. Voor tvOS (het Apple TV-besturingssysteem) komen er meer smart home-koppelingen. ‘Apple brengt ook aanzienlijke verbeteringen aan in watchOS’, zegt Gurman, al is het niet duidelijk welke.

Blijf op de hoogte

