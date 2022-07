iOS 16 release date: wanneer komt de grote iPhone-update uit?

iOS 16 is dé volgende software update voor je iPhone. Maar wanneer is de release date van iOS 16 voor je iPhone? In dit artikel lees je het!

iOS 16 is tijdens WWDC afgelopen juni groots aangekondigd! We gaan onder andere een fris nieuw toegangsscherm zien met meer persoonlijkere opties in de vorm van widgets. Daarnaast krijgen apps met iOS 16 op je iPhone veel nieuwe functies: de Berichten-app is uitgebreid, je kunt meer met je Mail-app en ook Foto’s heeft veel toffe functies gekregen.

Hoewel we alle nieuwigheidjes van iOS 16 zwart op wit hebben, weten we één ding nog niet. Wanneer is de release date van iOS 16? In dit artikel proberen we aan de hand van eerdere data van iOS 13, iOS 14 en iOS 15 dit te voorspellen.

iOS 16 lanceringsdatum

Traditioneel krijgen alle iPhone’s (die de software ondersteunen) de nieuwe iOS-versie samen met de release van een nieuwe iPhone. We verwachten dat de iPhone 14 in september wordt aangekondigd. Vervolgens komt iOS 16 waarschijnlijk een week later uit. Inmiddels kan je wel al de publieke bèta downloaden om alle nieuwe functies alvast te testen.

Op basis van eerdere release dates van de software voor je iPhone, kunnen we met enige zekerheid zeggen dat iOS 16 in september gaan zien.

Datum iOS 13 release: 10 september

Datum iOS 14 release: 16 september

Datum iOS 15 release: 20 september

Ook in de jaren daarvoor kwam een grote iOS-update rond medio september uit. Er is dus een zeer grote kans dat we de release van iOS 16 op onze iPhone ook rond de tweede of derde week van september kunnen verwachten. Wanneer iOS 16 precies verschijnt is nog onduidelijk. Je kunt via de onderstaande link wel alvast genieten van de voorpret.

iOS 16 downloaden na release

Het downloaden van iOS 16 kan dus waarschijnlijk ergens in september, waarschijnlijk de tweede of derde week. Om de software-update dan te installeren, open je de Instellingen-app en tik je op ‘Algemeen’ en vervolgens ‘Software-update’. Daar tik je op ‘Download en installeer’.

Het installeren van een grote software-update gaat vrijwel altijd goed. Het kan ook wel eens misgaan. Daarom is het verstandig om vooraf een reservekopie (back-up) te maken. In een artikel lees je hoe een back-up maken van je iPhone werkt.

Wil je op de hoogte blijven van de release date van iOS 16?