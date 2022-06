iOS 16: wanneer verschijnt de eerste publieke bèta?

Wanneer de publieke bèta van iOS 16 uit is, kan iedereen de nieuwe software alvast op de iPhone installeren. Maar wanneer mag je de testversie van iOS 16 verwachten?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Testversie van iOS 16

Onlangs kondigde Apple iOS 16 aan. De nieuwe software is naar verwachting pas in september officieel uit, maar je hoeft niet zo lang te wachten om aan de slag te gaan met de nieuwste iPhone-functies.

Eerder is namelijk de bèta van iOS 16 te downloaden. Daar bestaan twee versies van en de eerste is al verschenen. Dit is een ontwikkelaarsbèta (bedoeld voor app-bouwers), die Apple op 6 juni na de presentatie van iOS 16 had vrijgegeven. Voor een ontwikkelaarsbèta moet je ingeschreven zijn bij het Apple Developer Program en dit kost 99 euro per jaar.

Daarnaast brengt Apple een publieke bèta uit, die gratis voor iedereen is te installeren. Deze testversie verschijnt doorgaans twee tot drie weken na de eerste ontwikkelaarsbèta, maar de iOS 16 Public Beta 1 is nog altijd niet verschenen. Wanneer kunnen we hem verwachten?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16: wanneer is de publieke bèta er?

De eerste publieke bèta van iOS 16 lijkt nabij. De betrouwbare Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg voorspelt dat de software tegelijk met de derde ontwikkelaarsbèta van iOS 16 verschijnt. De tweede versie werd afgelopen woensdag (22 juni) vrijgegeven. De versie daarop volgt doorgaans twee weken later.

Dit bekent dat we de eerste publieke beta in de week van 4 juli mogen verwachten. Meestal gebeurt dat op een woensdag of donderdag, dus 6 of 7 juli lijkt het meest aannemelijk.

Hoe kun je de publieke bèta downloaden?

Het enige wat je nodig hebt om de publieke bèta te installeren, is een iPhone met iOS 16 ondersteuning. Als de bèta uit is (houd hiervoor onze website in de gaten) navigeer je op de betreffende iPhone naar het Apple Beta Software Program.

Tik onderin op ‘Sign up’ en log in met je Apple ID. Op de pagina die verschijnt selecteer je ‘enroll your iOS device’. Vervolgens download je het profiel en kun je de bèta installeren. Op iPhoned volgt na de release van de bèta nog een uitgebreid stappenplan hierover.

Houd rekening met dat zo’n publieke bèta – zeker bij de eerste versie – vrij veel softwarefouten (bugs) bevat. Het is leuk om aan de slag te gaan met de nieuwe functies, maar stabiel zal het besturingssysteem niet zijn. Wil je dit niet, dan is het beter om tot de officiële release in september te wachten.

Wil je het direct weten als de publieke bèta uit is? Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief: