iOS 16: publieke bèta nu al installeren (of kun je beter nog even wachten)?

De publieke bèta van iOS 16 is uit, maar is het ook verstandig om deze versie meteen te installeren? iPhoned vertelt waarom het beter is om toch nog even te wachten.

iOS 16 publieke bèta: nu al installeren?

Apple heeft een aantal leuke nieuwe zaken in iOS 16 gestopt. Zo is je lockscreen flink onder handen genomen en is het nu mogelijk om het lettertype en de kleuren van de klok aan te passen. Er is in iOS 16 ook ruimte gemaakt voor widgets op het toegangsscherm en er zijn nu een heleboel achtergronden te vinden in de Wallpaper Gallery.

We snappen natuurlijk dat je staat te springen om de publieke bèta van iOS 16 te installeren en uit te proberen. Hoewel het leuk is om meteen te beginnen met de nieuwste iOS-versie voor je iPhone, is het toch verstandiger om nog even te wachten tot de echte release van iOS 16 zo rond september beschikbaar is.

Er zijn een aantal redenen dat het verstandiger is om nog even te wachten met het installeren van iOS 16 op je iPhone. Wij hebben de belangrijkste redenen voor je op een rijtje gezet.

1. Programmafouten en software-bugs

Waarschijnlijk de belangrijkste reden om nog even te wachten met het installeren van de publieke bèta van iOS 16 zijn de programmafouten en de software-bugs. Zelfs Apple geeft vooraf een waarschuwing wanneer je de publieke bèta wilt installeren dat er nog veel fouten in de software zitten. Hierdoor kan het zelfs zo zijn dat je iPhone vastloopt en het toestel opnieuw moet starten.

2. Sommige apps werken niet (meer)

Een reden waarom Apple bètaversies van iOS uitbrengt is om software-ontwikkelaars een kans te geven om hun apps bij te werken. Niet alle ontwikkelaars maken hier gebruik van en het kan zomaar gebeuren dat jouw favoriete apps (nog) niet werken in iOS 16.

3. Je raakt sommige functies kwijt

Het klinkt misschien vreemd, maar sommige functies van iOS 15 gaan verdwijnen met de upgrade naar iOS 16. Het kan zijn dat Apple ze nog gaat toevoegen in iOS 16, maar op dit moment is dat nog niet bekend.

Publieke bèta iOS 16 toch installeren

Heb je onze waarschuwingen gelezen en wil je toch aan de slag met de publieke bèta? Maak dan in ieder geval eerst een back-up van je iPhone en lees onderstaand artikel nog even goed door.

