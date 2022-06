Deze iPhones en iPads kunnen (niet) updaten naar iOS 16 en iPadOS 16

Nu iOS 16 is onthuld, weten we welke iPhones straks kunnen updaten. Hetzelfde geldt voor iPadOS 16 en iPads. In dit overzicht zie je welke iPhones en iPads ondersteuning hebben voor iOS 16 en iPadOS 16.

Deze iPhones hebben iOS 16-ondersteuning

Apple heeft iOS 16 officieel aangekondigd. De grote iPhone-update verschijnt later dit jaar en volgende maand komt de publieke testversie uit. Helaas gaat niet iedereen van kunnen genieten.

Zoals bij iedere nieuwe versie vallen er ook bij iOS 16 enkele iPhones af. Dat betekent dat deze Apple-telefoons blijven steken op de vorige versie, iOS 15, of de laatst ondersteunde versie.

Heb jij een iPhone 6S (Plus), iPhone 7 (Plus) of een iPhone SE (uit 2016)? Dan kun je dit najaar niet updaten naar iOS 16. Jouw telefoon heeft geen ondersteuning en blijft dus hangen op iOS 15.

Deze iPhones ondersteunen iOS 16:

iPadOS 16-ondersteuning

Heb je een iPad in huis? Ook dan is er mogelijk iets om naar uit te kijken. De volgende iPads hebben ondersteuning voor iPadOS 16, dé nieuwe iPad-softwareversie:

Dit is nieuw in iOS 16

iOS 16 krijgt onder meer een nieuw vergrendelscherm. Dit lockscreen is geheel aanpasbaar. Daardoor kun je bijvoorbeeld de kleuren van de klok aanpassen, of de lettertypes naar eigen hand zetten. Ook brengt iOS 16 allerlei functies naar de Berichten-app. Je kunt reeds verzonden berichten onder meer aanpassen en zelfs helemaal terugtrekken.

iPadOS 16 zet vooral in op samenwerking. De Free Form-app zorgt er bijvoorbeeld voor dat je met klasgenoten of collega’s een digitaal whiteboard kunt invullen. Ook krijgt iPadOS 16 een functie van de Mac: Stage Manager. Hiermee kun je op één app focussen terwijl de rest uit zicht verdwijnt. Verder kun je met iPadOS 16 appvensters groter en kleiner maken.

